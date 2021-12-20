Borsa haftaya sert düşüşle başladı

Borsa haftaya sert düşüşle başladı. Geçtiğimiz hafta Cuma öğleden sonra sert düşüş yaşayan ve iki kere devre kesici uygulanan borsa tarafında yeni hafta olumsuz fiyatlamalarla başladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

BIST 100 endeksinde Cuma günü yaşanan sert düşüşün ardından, yeni haftanın ilk işlem günü de hızlı kayıpla başladı.

BIST 100 endeksi yeni haftaya yüzde 3,71 düşüşle 2 bin 7 puandan başladı.

VİOP’ta BIST 30 endeks kontratı da haftaya yüzde 5’in üzerinde düşüşle başlamıştı.

Borsa güne sert kayıpla başlarken, Borsa İstanbul yönetimi piyasalar açılmadan önce BIST 50 endeksindeki paylarda açığa satışa bugün için yukarı adım kuralı getirildiğini duyurmuştu.

YUKARI ADIM KURALI NEDİR?

Sermaye piyasalarında açığa satışta uygulanan kuralardan biri yukarı adım kuralıdır. Organize bir piyasada işlem gören bir menkul kıymetin işlem sırasındaki fiyatının üstündeki fiyata üst fiyat denir. Uptick kuralı da açığa satış işleminin, hissenin en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden olması kuralı olarak adlandırılır. Ancak, hissenin son gerçekleşen fiyatı bir önceki fiyattan daha yüksekse, açığa satış son gerçekleşen fiyat seviyesinden de yapılabilir.

CUMA GÜNÜ SERT KAYIP

Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul’da günlük düşüşün yüzde 7’ye ulaşmasının ardından ikinci kez devre kesici devreye alındı. İşlem saati sonlanana kadar BIST100 yüzde 8,50’nin üzerinde değer kaybetti.

BIST’ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Saat 16:54 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin ikinci aşaması tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur”

YÜKSELİŞ SONLANDI

6 Ekim’de 1370’lerden başlayan primlenme, geçtiğimiz Cuma günü 2370’e gelmişti. Borsada 14 gün boyunca aralıksız yaşanan artış, Cuma günü sonlandı. Borsa İstanbul, son 10 haftadır aralıksız getiri sağlıyordu.

Mart 2021’den bu yana devre kesici ilk defa iki kez art arda çalıştı. BIST 100 hisse senetlerinin 66’sı yüzde 9’un üzerinde değer kaybetmişti.

İlginizi Çekebilir Erdoğan'ın faiz çıkışı sonrası dolar ve euro rekor kırdı

İlginizi Çekebilir Altın fiyatlarında yeni rekor: Gram 1000 TL üzerini gördü