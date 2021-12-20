Borsa İstanbul’da kayıplar hızlandı: Devre kesildi

Borsa İstanbul'da BIST100 endeksinin yüzde 5'in üzerinde değer kaybetmesinin ardından Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girdi.

Sozcu.com.tr

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Borsa İstanbul BIST100 endeksindeki kayıpların yüzde 5’in üzerine çıkmasının ardından devre kesti.

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada, “Saat 15:53:55 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur” ifadelerine yer verildi.

ÖNCE YÜKSELDİ SONRA DÜŞTÜ

Seans içerisinde Borsa İstanbul’da işlem gören piyasa ve işlem hacmi açısından en yüksek 100 hisse senedinin performansını ölçmek için kullanılan BIST100, 2159 seviyesine kadar yükseldi. Sonrasında satışların yeniden başlamasıyla endeks 2000 puanın altına indi.

100 hisse içinden 96’sında değer kaybı yaşandı.

Borsa İstanbul geçtiğimiz haftanın son işlem gününde yüzde 9’a yakın değer kaybı yaşamış, iki kez devre kesmişti.

DEVRE KESİCİ NEDİR?

Borsalarda işlem yapan yatırımcıların belirlenen sınırları aşan fiyat dalgalanmalarından negatif etkilenmemesi için ani fiyat dalgalanmalarından koruyan sisteme devre kesici denir.

Endeks fiyatında yüzde 10 yükseliş ya da yüzde 5 düşüş meydana geldiğinde devre kesici müdahil olur ve bütün emirleri iptal eder.

Borsada devre kesici uygulaması otomatik olarak devreye girer, manuel bir müdahale gerektirmez.

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