Borsa İstanbul’da 2 bin puanın üzeri görüldü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde bugün 2 bin puan seviyesi aşılarak rekor tazelendi. Endekste dolar bazında ise düşüş devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinde bugün 2 bin puan seviyesi aşılarak rekor kırıldı.

Endeks, dün önceki günkü kapanışa göre yüzde 2,78 değer kazanarak kapanış rekorunu 1 bin 981 puana taşımıştı.

Dün özellikle sanayi ve holding hisselerindeki yükseliş dikkat çekmişti. Şirket bazlı haberler, emtia fiyatlarındaki yükselişin şirketlere yansıması ve Katar ile yapılan anlaşmalar piyasalara pozitif yansımıştı.

Bugün ise 2 bin puan seviyesi aşıldı. BIST 100’de 1000 puan seviyesi ise Haziran 2017’de aşılmıştı.

Bugün Asya Borsaları ve ABD vadeli endeksleri, Pfizer-BioNTech Covid-19 aşısının omikron varyantına karşı kısmi de olsa koruma sağladığının ortaya çıkmasıyla yükselirken, Borsa İstanbul’da da son dönemde görülen yükseliş ivmesi devam ediyor.

DOLAR BAZINDA DÜŞÜŞ VAR

BIST 100 endeksi, dolar bazında ise düşüşte. Temmuz 2007’de endeks iki sıfır atılmadığı halinde 50 bin puanı aşarken dolar bazında 386 dolarken, 100 bin puanı aştığında ise 280 dolara gerilemişti.

Endeksten sıfır atıldıktan sonra 1.500 puanı aşan endeks dolar bazında 209 seviyesinde gerçekleşirken, 2 bin puanın aşıldığı işlem gününde 146 dolar seviyesine kadar geriledi.

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