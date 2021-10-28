Brezilya’dan 20 yılın en büyük faiz artışı

Dünya genelinde birçok gelişmekte olan ülke, enflasyonu dizginlemek üzere faiz artışlarına gitmeye devam ediyor. Brezilya Merkez Bankası son 20 yılın en sert faiz artışına giderek politika faizini yüzde 7,75'e yükseltti.

Sozcu.com.tr

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Brezilya Merkez Bankası, politika faizini 150 baz puan artırarak yüzde 7,75 seviyesine yükseltti. Bu artış, ülkede son 20 yılın en sert faiz artışı oldu.

Yıl başında yüzde 4,52 olan yıllık tüketici enflasyonunun eylülde yüzde 10,25’e yükseldiği ülkede merkez bankası, aralık toplantısında aynı büyüklükte faiz artışına gideceği mesajını verdi.

Reuters anketine katılan 36 ekonomistin yalnızca üçü 150 baz puan artış bekliyordu. Bloomberg anketinde ise ekonomistlerin çoğu 150 baz puanlık artış bekliyordu.

Karar sonrasında bankadan yapılan açıklamada, “Mali çerçeveye ilişkin son sorgulama, enflasyon beklentilerinin çıpadan kurtulma riskini artırdı. Bu durum, enflasyonun baz senaryoda hedeflenen seviyenin üzerinde kalması riskinin arttığını işaret ediyor” denildi.

BREZİLYA REALİ DEĞER KAYBINDA İKİNCİ

Brezilya’da aşırı sağcı Jair Messias Bolsonaro hükümeti, gelecek yıl yapılacak seçimler öncesinde harcamaları artırarak düşen seçmen desteğini tekrar yükseltmeyi planlıyor. Bu adımın, zaten yüksek olan enflasyonu daha da artıracağı uyarıları yapılıyor.

Brezilya reali, Türk lirasının ardından dünyada gelişen ülke para birimleri arasında dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi konumunda bulunuyor.

FAİZ ARTIŞI RÜZGARI

Türkiye enflasyon artışına karşın Merkez Bankası’nın (TCMB) imza attığı faiz indiriminin sonuçlarını tartışırken, dünyada tam tersi bir eğilim var.

Dünya genelinde enflasyon ve enflasyon beklentileri yükselirken, birçok merkez bankası da faiz artışına gitti ya da faiz artışı takvimini öne alma sinyalleri vermeye başladı.

Pandemi nedeniyle 2020'de dünyada genel eğilim merkez bankalarının faiz indirimleri ve varlık alımları yoluyla ekonomileri ve finansal piyasaları desteklemesi yönündeydi.

2021'de ise hem ekonomilerin görece toparlanması hem de enflasyonun artması, tersi bir eğilimin dünya genelinde ortaya çıkmasını beraberinde getirdi.

Özellikle eylül ayıyla birlikte dünya genelinde birçok ülke faiz artışına gitti. Brezilya, Rusya, Pakistan, Ermenistan, Azerbaycan, Moldova, Şili, Paraguay, Peru, Romanya, Jamaika, Uruguay, Kolombiya, Macaristan, Çekya, Yeni Zelanda, Polonya, İzlanda ve Noveç, 1 Eylül-19 Ekim döneminde merkez bankalarının politika faizi artışına imza attığı ülkeler olarak sıralandı.

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