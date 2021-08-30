Brezilya’dan sonra Vietnam: Küresel kahve fiyatları daha da artacak

Küresel kahve fiyatlarında artış durdurulamıyor. İklim koşullarının vurduğu Brezilya' da yaşanan sorunların ardından kahve fiyatları son olarak dünyanın ikinci büyük üreticisi Vietnam'da yaşanan pandemi kısıtlamaları nedeniyle daha da arttı.

Sozcu.com.tr

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Küresel kahve fiyatlarında artış devam ediyor. Brezilya’da yaşanan olumsuz iklim koşulları nedeniyle kahve fiyatlarının artmasının ardından Vietnam’daki corona virüsü yasaklarının kahve fiyatlarını daha da artıracağı belirtildi.

Dünyanın en büyük kahve üreticisi olan Brezilya’da yaşanan kuraklık ve don olayları nedeniyle kahve fiyatları son 7 yılın zirvesine çıkmıştı. Kahve bağımlılarına bir kötü haber de dünyanın en büyük ikinci ülkesi Vietnam’dan geldi. Corona virüsü ile mücadele eden ülkede kısıtlamaların tekrar başlaması kahve ihracatını sekteye uğrattı.

Hazır kahve ve bazı espresso karışımları için kullanılan robusta kahvenin önde gelen ihracatçısı olan Vietnam’da yaşanan corona virüsü vakalarındaki artış ve aşıya erişim sorunu nedeniyle kahve fiyatları arttı.

Robusta vadeli işlemleri Cuma günü yılın başından bu yana yüzde 50 artış gösterdi. Fiyatlar dört yılın en yüksek seviyesi olan ton başına 2 bin 043 dolara ulaştı.

NE OLMUŞTU?

Brezilya’da yaşanan kuraklık ve don olayları nedeniyle Arabica kahve fiyatları küresel borsalarda yıl başından bu yana yüzde 60'ın üstünde artış gösterdi. Temmuz ayında son 7 yılın en yüksek fiyatlarına ulaşan kahve fiyatlarında 2 yıl boyunca arz sıkışıklığı yaşanacağı ifade ediliyor.

Ülkede yaşanan kuraklık ve don olayları nedeniyle Arabica kahve fiyatları küresel borsalarda yıl başından bu yana yüzde 60'ın üstünde artış gösterdi. Temmuz ayında son 7 yılın en yüksek fiyatlarına ulaşan kahve fiyatlarında 2 yıl boyunca arz sıkışıklığı yaşanacağı ifade ediliyor.

Kahve üreticisi Folgers ve Dunkin, geçtiğimiz günlerde ikinci çeyrek kârında yüzde 17’lik düşüş bildirdi. Ancak Starbuck gibi küresel kahve zincirleri, hem kahve fiyatların maliyet içindeki payının düşük olması hem de uzun vadeli sözleşmeleri nedeniyle fiyat artışından ciddi bir şekilde etkilenmedi.

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