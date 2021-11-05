Bu tünelden 26 kat fazla ödeme çıktı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) Ankara-İstanbul Demiryolu 2. Kesim projesinde yapılan yolsuzluğa yenisi eklendi... Bu kez aynı hatta yapılacak tünel için keşif tutarından 26 kat daha fazla para ödendiği ortaya çıktı.

İsmail AKDUMAN

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CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TCDD'nin Ankara-İstanbul hattında yolsuzluğu sosyal medyadan belgelerle duyurdu. TCDD Ankara-İstanbul Demiryolu hattında, DT-35 Tüneli yapımında büyük vurgun yapıldığını tespit ettiklerini belirten Yavuzyılmaz “aradaki fark 26 kat” dedi. Sözleşme keşif tutarının 2 milyon 195 bin 553,71 dolar olduğunu söyleyen Yavuzyılmaz şirkete ödenen tutarın ise 57 milyon 795 bin 414,18 dolar olduğunu ifade etti.

Yavuzyılmaz görevli şirketin IC İçtaş, Cengiz İnş., CRCC, CMC olduğunu yazdı. Yavuzyılmaz, önceki gün de Ankara-İstanbul Demiryolu 2. Kesim projesinde usulsüzlük yapıldığına ilişkin TCDD Teftiş Kurulu'nun raporunda yer alan bilgileri paylaşmıştı. CHP'li vekil, 854 milyon dolarlık ihaleyi alan İC İçtaş ve Cengiz İnşaat konsorsiyumuna 200 milyon 142 bin 539 dolarlık fazla ödeme yapıldığını öne sürmüştü.