Bunun neresi yerli ve milli?

Çiftçilerin ürünleri tarlada alıcı bulamazken, yanlış tarım politikaları ile market rafları ithal ürünlerle doldu. Vatandaş marketlerde artık yerli ve milli ürün bulmakta zorlanıyor.

Batuhan SERİM

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Tarımda bir zamanlar kendi kendine yetebilen sayılı ülkelerden biri olan Türkiye pirinçten mercimeğe, mısırdan bitki çayına kadar çok sayıda ithal ürüne muhtaç hale geldi. Artık alışveriş yapan vatandaş market raflarında yerli ve milli ürünler göremez oldu. SÖZCÜ, yerli olan şirketlerin ambalajlarıyla satılan ithal olan ürünleri yerinde inceledi. Nohut Meksika'dan, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek Kanada'dan, pirinç Vietnam'dan, mısır konservesi Macaristan'dan ithal… Türkiye ıhlamuru bile ithal eder duruma geldi.

KARIŞTIRIP SATIYORLAR

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, pirinç ihtiyacının yüzde 60'ını karşılayan Edirne'nin yanlış tarım politikaları dolasıyıla zor durumda bırakıldığını söyledi. Gaytancıoğlu, son yıllarda pirinç paketlerinde menşei ülke olarak Bulgaristan, Yunanistan, Rusya gibi ülkelerin daha fazla ön plana çıktığına işaret etti.

Dolgun taneli ve kaliteli yerli çeşitlerin, daha küçük taneli ve kalitesiz ithal çeşitlerle karıştırılıp paketlendiğini de anlatan Gaytancıoğlu, “Bunu yapan bir sektör var. Üretici ve tüketici bundan çok olumsuz yönde etkileniyor. Yerli ürünle ithal ürünü aynı pakette topluyorlar. Dolgun taneli yerli ürünün fiyatı 5.5 lira. Küçük taneli ithal edilen çeşitler 2.60 lira. 5 liralık yerli ürünün içerisine 2.60 liralık ithal üründen katıyorlar. Böylece fahiş kazançlar elde ediyorlar. Yani, en büyük sorunlardan biri tağşiş oldu” diye konuştu.

2020'nin Eylül ayından 2021'in Ocak ayına kadar 400 bin tona yakın pirinç ithalatıyla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ithalatının yapıldığına dikkat çeken Gaytancıoğlu, “İthal ve kötü kalitede pirinç piyasaya girdi. İçerideki büyük taneli pirinç ile bunu karıştıranlar haksız kazanç elde ediyor” dedi.

İşte raflardaki ithal ürünlerin bazıları

Hasat zamanı gümrük vergisi sıfırlanıyor

CHP'li Okan Gaytancıoğlu, “Daha öncesinde Yunanistan'dan getirdikleri ürünleri yerli pirinç diye satmışlardı. Kesinlikle yerlilik ve millilikle alakası olmayan bir iktidar bizi yönetiyor. Çiftçiniz tarlada alın teri döküyor, gemiler yabancı pirinçlerle dolu. İthalatı sizin üreticiniz ürününü sattığında, tarladaki işlerini bitirdiğinde, borçlarını ödediğinde yapabilirsiniz. Yüzde 45 olan gümrük vergisini 0'a çekiyorsanız burada bir sorun var demektir” dedi.