Bursa’da dolmuşlara bir yılda ikinci zam

Bursa Mustafakemalpaşa'da dolmuş taksilere bir yılda ikinci zam geldi. Mart ayı ile birlikte 50 kuruş artışla öğrenciler için 3 TL, siviller için ise 3.25 TL olan şehir içi taksi dolmuşlar 7 ay sonra bir kez daha zamlandı.

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Üst üste zamlanan akaryakıt fiyatları, toplu taşıma ücretlerini artırmaya devam ediyor.

Bursa Mustafakemalpaşa’da dolmuş taksilere yıl içinde ikinci zam geldi.

Mart ayı ile birlikte 50 kuruş artışla öğrenciler için 3 TL, siviller için ise 3.25 TL olan şehir içi taksi dolmuşlar 7 ay sonra bir kez daha zamlandı.

ÖĞRENCİYE 3.5 TL

Bursa Büyük Şehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME ) kararı ile Mustafakemalpaşa'da taksi dolmuş yolcu tarifesi, sivil 3.75, öğrenci içinse 3.50 TL olarak belirlendi. Ulaşımın önemli dinamiklerinin başında gelen taksi dolmuşlardaki 50 kuruşluk yeni tarife uygulaması bugün başladı.

Öte yandan, kasım ayının ilk günlerinde Zonguldak’ta da toplu ulaşıma yüzde 30 oranında zam yapılması tartışılmıştı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Çilek Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi yönetiminin şehir içi toplu taşıma ücretlerine yüzde 30 zam yapılması talebi Belediye Meclisi’nin Kasım ayı toplantısında görüşülmüş; konu, görüşülmek üzere oy birliği ile plan ve bütçe komisyonuna havale edilmişti. (İHA)



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