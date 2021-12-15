Bütçe kasımda 32 milyar TL fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, bütçe kasımda 32 milyar TL fazla verirken, 2021 Ocak-Kasım aralığında ise 46.5 milyar TL açık verdi.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim bütçesinin 2020 Kasım’da 13.43 milyar TL fazla vermiş iken 2021 Kasım’da 32 milyar TL fazla verdiğini açıkladı.

Kasım ayında bütçe giderleri toplam 135 milyar 756 milyon 768 bin lira oldu.

Bu ayda faiz hariç harcama 120 milyar 437 milyon 233 bin lira, faiz harcamaları 15 milyar 319 milyon 535 bin lira şeklinde gerçekleşti.

OCAK-KASIM ARALIĞINDA 46.5 MİLYAR TL AÇIK

Merkezi yönetim bütçe gelirleri kasım ayında 167 milyar 755 milyon 685 bin lira olurken, faiz dışı denge ise 47 milyar 318 milyon 452 bin lira fazla verdi.

Bütçe dengesi kasım ayında 31 milyar 998 milyon 917 bin lira artı olarak gerçekleşti.

Öte yandan, bütçe 2021 Ocak-Kasım aralığında ise 46.5 milyar TL açık verdi; faiz dışı fazla 125.4 milyar TL oldu.

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