Bütçe yaparken zorlanan iş dünyası istikrar bekliyor

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası yaşanan elçi krizi ile birlikte 10 TL’ye doğru koşan dolar ve zirve yapan enflasyon, bütçe dönemine giren holding ve şirketlerin 2022 hedefleri için de büyük bir zorluk yaratıyor.

Sayime BAŞÇI

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Tüm dünyada hammadde, tedarik zinciri ve salgının yarattığı risklere ek olarak Türkiye'de birikmiş belirsizliğin büyük risk yarattığına dikkat çeken CEO'lar, 2022 için politik ve ekonomik istikrar istedi. “2022'nin bütçelerini hazırlamak için çok erken volatil bir ortam var. 2022 bütçelerimizi aralığın ilk yarısında yönetim kuruluna sunarız” diye konuşan Akkök Holding CEO'su Ahmet Dördüncü, henüz 2019 rakamlarının yakalanamadığını açıkladı. 2019'u yakalamak için ekonomik ve politik istikrara ihtiyaç duyulduğunu belirten Dördüncü, Vodafone sponsorluğunda düzenlenen CEO 2022 Ajanda etkinliğinde “Türkiye'de politik ve ekonomik istikrarın sağlanması lazım. İş dünyasının çok potansiyeli var. Türkiye politik ve ekonomik istikrarı sağlarsa yapacağı çok şey var” dedi.

Birikmiş belirsizlik var yüksek enflasyon risk

Yıldız Holding CEO'su Mehmet Tütüncü “2022 bütçelerimizi yaparken çok değişken şartlarla karşı karşıyayız tabi bir yabancı para öngörüsü çok önemli bu bütçelerde” yorumunu yaparken, Doğan Holding CEO'su Çağlar Göğüş ise “2022'de birikmiş belirsizlikler var. Sanki enflasyon 2022'de nispeten yüksek seyredecek gibi görünüyor burada da geçici olduğunu düşünmüyorum” dedi. Borusan Holding CEO'su Erkan Kafadar, “İnşallah 2022 yılında günde 10 kere 15 kere kurlar ne oldu diye bakmayız” ifadelerini kullandı.