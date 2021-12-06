Büyük çöküşten sonra Bitcoin toparlanıyor

Kripto para piyasaları yaşanan büyük satış dalgasının ardından toparlanma gayretine girdi. Analistler, Bitcoin’in yılbaşında yeniden atağa kalkabileceğine işaret ediyor.

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ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen açıklamaların etkisiyle sert bir düşüş yaşayan kripto para birimleri yaralarını sarmaya çalışıyor. Analistler, kripto para birimlerinin yılbaşına doğru yeni bir atağa kalkabileceğini vurguluyor. Cumartesi günü 45 bin doların altına gerileyen önde gelen kripto para birimlerinden olan Bitcoin dün yeniden 49.750 doları aştı. Bitcoin son 24 saatte yüzde 5.3 yükselirken Ethereum'daki yükseliş yüzde 8'i aştı.

ETHEREUM HIZLANDI

Kripto para birimlerinde yaşanan yükselişte gelen tepki alımlarının etkili olduğu ifade ediliyor. Analistler, kripto para piyasalarının itici gücü olan Bitcoin'in yeniden 50 bin doların üzerinde tutunmasının kripto para piyasaları için kritik olduğuna işaret ediyor. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum son 24 saatte yüzde 8'den fazla yükselerek 4.220 doların üzerine tırmandı. Binance Coin yüzde 6.4, Solana ise yüzde 5.4 yükseldi. Ripple (XRP) son 24 saatte yüzde 15.5 yükselerek 0.84 dolara çıktı ve şu ana kadar günün en dikkat çeken geri dönüşlerinden birisine imza attı.

El Salvador düşüşü fırsata çevirdi

Bitcoin'i resmi para birimi ilan eden El Salvador, kripto para piyasasında yaşanan düşüşü yine fırsata çevirdi. Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “El Salvador düşük fiyattan satın aldı. 48.670 dolardan 150 Bitcoin aldık” dedi. Kripto kredi kuruluşu Nexo'nun kurucu ortağı Antoni Trenchev, “40 bin ile 42 bin dolar arasında bir destek bulmalı ve ardından yıl sonu rallisi doğrultusunda toparlanmalıyız. Bu gerçekleşmezse, 30 bin ile 35 bin dolar arasındaki Temmuz dip seviyelerini tekrar ziyaret edebiliriz” dedi.