Büyük talep düşüşü şimdilik engelliyor

Kripto paralarda yaşanan düşüş yatırımcıları tedirgin ediyor. Uzmanlar, Bitcoin’e ilginin tampon olduğunu belirtiyor.

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Yaklaşık 15 gündür düşüş trendi içerisinde olan Bitcoin'de tarihi zirve seviyesi dikkate alındığında kayıp yüzde 20'ye yaklaştı. Bitcoin ile beraber alt-coin diye tabir edilen diğer kripto paralar için de kayıp büyük oldu.

Uzmanlar kripto paralar için dalgalanmaların diğer piyasalara göre çok daha sert olduğunu vurgulayarak uyarılarını sıklaştırdı.

Düşüşün en temel nedeninin tahvil gibi risksiz finansal varlıkların getirilerinin artması ve enflasyonun 2022'nin ortasından itibaren düşeceğini belirten ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın söylemleri olduğu belirten Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, “Çünkü yüksek faiz ortamında altın kadar deflasyonist olan kripto paralar da rağbet görmüştü. Zincir verileri bize kısa vadeli yatırımcıların satışa yöneldiklerini gösteriyor” dedi.

Süllü, karidesten balina hesaplara kadar tüm hesapların kripto paralar düştükçe alımlara devam etmesinin şimdilik büyük düşüşü engellediğini dile getirdi.

Yaptırımlar etkili oldu

En büyük kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı 10 Kasım tarihinde 69.000 dolar seviyesini test ederek rekor kırmasının ardından Çin ve ABD'den gelen yaptırım haberleri ve kâr realizasyonlarının etkisi ile 55.300 dolar seviyesine kadar geriledi. Süllü'nün verdiği bilgiye göre bu düşüşle birlikte yatırımcılar panik satışı yapmak yerine en az 0.1 Bitcoin (karides) tutan hesaplardan 10 bin adet BTC (balina) tutan hesaba kadar fiyat düştükçe Bitcoin alımı gerçekleşti. Kurumsal alıcılar da 14 haftadır üst üste alımlarına devam ederek 114.4 milyon Bitcoin, 12.6 milyon dolarlık ise Ethereum aldı.