Büyük teknoloji şirketleri artık daha fazla vergi ödeyecek

OECD ülkelerinin yüzde 15'lik küresel vergi oranında anlaşması nedeniyle operasyonlarını düşük vergi alan ülkelere taşıyan büyük teknoloji tekelleri artık bu vergiden kaçınma uygulamalarından yararlanamayacağı için daha fazla vergi ödeyecek. Ancak düzenlemeye yoğun eleştiriler de var.

Sozcu.com.tr

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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), büyük şirketlerin vergiden kaçınmalarını zorlaştıracak küresel bir anlaşmanın 136 ülke tarafından kabul edildiğini açıkladı.

Sosyal medya tekeli Facebook Cuma günü yaptığı açıklamada, yüzde 15’lik küresel asgari kurumlar vergisi seviyesi belirleyen uluslararası anlaşma nedeniyle artık daha fazla vergi ödeyeceklerini açıkladı.

Facebook Küresel İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nick Clegg yaptığı açıklamada, “Vergi sisteminin, işletmelere istikrar sağlarken halkın güvenini de yönetmesi gerekiyor. Ortaya bir uluslararası uzlaşma çıkmasını görmekten memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Küresel vergi oranının yüzde 15 olarak belirlenmesi ise bazı eleştirilere sahne oldu. Bu düzenleme yabancı yatırım çekmek için sürekli vergi oranlarını kısan ülkeler için bir sınır belirlenmesi anlamına gelse de gelişmekte olan ülkeler orandan memnun değil.

ELEŞTİRİLER VAR

Daha yüksek bir oran isteyen bazı gelişmekte olan ülkeler, zengin ülkelerin kendilerini görmezden geldiğini savunuyor.

Arjantin Ekonomi Bakanı Martin Guzman Perşembe günü yaptığı açıklamada, tekliflerin gelişmekte olan ülkeleri “kötü ve daha kötü” arasında seçim yapmaya zorladığını söyledi.

Konu üzerinde uzun süredir kampanyalar yürüten Oxfam gibi sivil toplum kuruluşları da bu oranların vergi cennetlerini sona erdirmeyeceğini belirtti.

İRLANDA’DAN MİLYARDERLERE BÜYÜK KIYAK

Küresel kurumlar vergisi müzakerelerinde geçtiğimiz hafta son anda daha önce “en az yüzde 15” olarak tarif edilen vergi oranından “en az” ifadesi İrlanda’nın müdahalesi ile çıkartılmış, taslağın bu hali bazı eleştirilerin hedefi olmuştu.

İrlanda pek çok uluslararası şirketi düşük vergi oranlarıyla kendisine çektiği için vergi oranının yüzde 15'in üzerine çıkacağı kaygısıyla anlaşmanın önceki haline karşı çıkmıştı.

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