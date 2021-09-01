Büyüme oranı açıklandı

TÜİK, 2021 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 21,7 büyüdüğünü açıkladı. Bir önceki çeyreğe göre büyüme yüzde 0,9 oldu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı ikini çeyrek büyüme verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 büyüdü.

GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; hizmetler yüzde 45,8, sanayi yüzde 40,5, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 32,4, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 32,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 25,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 8,5, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3,7, inşaat yüzde 3,1 ve tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 2,3 arttı. Finans ve sigorta faaliyetleri ise yüzde 22,7 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 21,9 arttı.



EKONOMİK BÜYÜKLÜK 765,1 MİLYAR DOLAR

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2021 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 52,4 artarak 1 trilyon 581 milyar 120 milyon TL oldu.

GSYH’nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 188 milyar 566 milyon olarak gerçekleşti. Son bir yıllık dolar bazında GSYH, 765,1 milyar dolar oldu.

Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 22,9 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 4,2, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 20,3 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı, 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 59,9, ithalatı ise yüzde 19,2 arttı.

İŞÇİ YÜZDE 32,9, PATRON YÜZDE 49,8 PAY ALDI

İşgücü ödemeleri, 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 36,1, net işletme artığı/karma gelir ise yüzde 78,2 arttı.

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 37,0 iken bu oran 2021 yılında yüzde 32,9 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 42,8’den yüzde 49,8’e yükseldi.

2020’DE EKONOMİ YÜZDE 1,8 BÜYÜMÜŞTÜ

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilere göre Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), 2021 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,3, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,7 artmıştı.

Geçen sene ikinci çeyrekte ekonomi yüzde 10,4 oranında küçülmüştü. Baz etkisiyle bu sene ikinci çeyrekte büyümenin yüksek gelmesi bekleniyordu.

Türkiye ekonomisi, pandemi yılı olan 2020 yılında yüzde 1,8 oranında büyümüştü. Kriz yılı olan 2019’da büyüme yüzde 0,9’da kalmıştı.

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