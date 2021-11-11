‘Cari açığı bitirmekle enflasyon düşmez’

Ekonomist Mahfi Eğilmez, Merkez Bankası’nın cari açık düştüğünde enflasyonun düşeceğine yönelik tezinin doğru olmadığını belirtti.

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Ekonomist Mahfi Eğilmez, Türkiye ekonomisinin son 30 yılına damgasını vuran sokak teorilerinin başında gelen “Faiz neden, enflasyon sonuçtur” söyleminden sonra Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamaları ile gündem olan “Cari açığı düşürürsek enflasyon düşer” söylemini de değerlendirdi. Bu teorinin doğruluğunu gösteren hiçbir kanıt olmadığını vurgulayan Eğilmez, “Cari açığı olmayan ekonomilerde enflasyon düşük olabileceği gibi, cari açığı olan ülkelerde de enflasyon düşük olabiliyor” diye yazdı.

RİSKLER AZALTILMALI

Hazine eski Müsteşarı Mahfi Eğilmez bloğunda yer verdiği yazısında cari açık ile enflasyon arasındaki ilişkiyi, ekonomide sokak teorileri bağlamında şöyle irdeledi: “Bu teori harika bir totoloji örneğidir. Cari açık birçok kötülüğün nedenleri arasında sayılabilir ama yalnızca cari açığı düşürerek ekonomiyi düzelmek hatta enflasyon sorununu çözmek mümkün değildir. Enflasyonu düşürmenin yolu, aralarında cari açığın da bulunduğu riskleri azaltmaktan geçer.”

Faizden mucize beklenmemeli

“Riskleri yok sayarsanız faizi yükseltmekten veya düşürmekten mucizeler beklemeye başlarsınız” diyen Eğilmez şunları söyledi: “Ekonomi politikası asla ve kesinlikle sosyal ve siyasal politikalardan soyutlanamaz. Bir ülkede ekonomi sosyal ve siyasal sorunlardan etkileniyorsa, örneğin CDS primi bu nedenle yüksekse, o zaman onları yok sayarak yalnızca faiz ve kurla oynayarak hiçbir şeyi düzeltme imkânı olmaz.”