Cari denge eylülde fazla verdi

Cari işlemler hesabı eylülde 1,7 milyar dolar fazla verdi. Dış ticaret açığındaki azalma ve turizm gelirlerinde artış, bu gelişmede etkili oldu. Ocak-eylül döneminde 13,5 milyar dolarlık kaynağı belirsiz para girişi dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB), eylül ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre, bir önceki yılın eylül ayında 2 milyar 335 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 1 milyar 652 milyon dolar fazla verdi.

Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 18 milyar 444 milyon dolar oldu.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 730 milyon dolar azalarak 1 milyar 23 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kalemi kaynaklı net girişlerin 1 milyar 925 milyon dolar artarak 3 milyar 674 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın eylül ayında 3 milyar 270 milyon dolar fazla vermişken, bu ay 5 milyar 581 milyon dolar fazla verdi.

TURİZMDE NET GELİR EYLÜLDE 3 MİLYAR DOLAR

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 1.428 milyon ABD doları artarak 2 milyar 983 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 509 milyon dolar artarak 1 milyar 37 milyon dolar olarak gerçekleti.

İkincil gelir dengesi kaleminden kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 159 milyon dolar azalarak 38 milyon dolar oldu.

DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞİ 1,1 MİLYAR DOLAR

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 1 milyar 86 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Portföy yatırımları 1 milyar 219 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 62 milyon dolar net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 189 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 26 milyon dolar ve 2 milyar 250 milyon dolar net kullanım gerçekleştirmişken, diğer sektörler 408 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 760 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 392 milyon dolar artış ve Türk Lirası cinsinden 765 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 373 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 745 milyon dolar ve 131 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 540 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ay 5 milyar 589 milyon dolar net artış gözlendi.

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