Çarpıcı yoksulluk raporu: Türkiye’de uzaktan eğitim çocuk işçiliği artırdı, eğitim ve sağlığa erişim yok

Derin Yoksulluk Ağı'nın Türkiye’de Çocuk Yoksulluğu isimli bilgi notuna göre, 'uzaktan eğitim' yoksul çocukların eğitime erişimini büyük oranda engellerken çocuk işçiliğini artırdı. Yoksul hanelerde okula devam edemeyen çocukların pek çoğunun teknolojik cihaza ve internete erişimi bulunmuyor.

Sozcu.com.tr

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Derin Yoksulluk Ağı, ‘Pandemi Döneminde Derin Yoksulluk ve Haklara Erişim Araştırması’nın ‘Türkiye’de Çocuk Yoksulluğu’ isimli bilgi notunu Cuma günü yayımlandı.

İstanbul'da ikamet eden, düzenli geliri olmayan, günlük ve güvencesiz işlerde çalışan 103 hane ile görüşülerek elde edilen raporun sonuçlarından oldukça çarpıcı veriler elde edildi.

TÜİK araştırmalarına göre 5-17 yaş arasındaki çocukların istihdam oranının yüzde 4,4 olduğu hatırlatılan raporda, çalışan çocukların yüzde 34,3’ünün eğitime devam edemediği belirtiliyor. Rapora göre çalışan çocukların yüzde 30,1'i tarım sektöründe çalışırken, yüzde 23,7'si sanayi sektöründe, yüzde 45,5'i hizmet sektöründe çalışıyor.

Bilgi notuna göre yoksul hanelerin yüzde 13'ünde çocukların çalıştığı görülürken bu hanelerin yüzde 6'sında eve sadece çocuklar gelir getiriyor.

Ayrıca raporda, pandemi sürecinde hane gelirinin eve düzenli bir şekilde gıda alamayacak kadar düşmesi nedeniyle daha önce çalışmayan çocukların da günlük işler yapmaya başladığı belirtildi. Bazı hanelerde ise uzaktan eğitim, ‘okulların kapanması' anlamına geldi ve bu süreçte çocukların çalışmaya başladığı görüldü.

UZAKTAN EĞİTİM ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİ ARTIRDI

Ayrıca yoksulluk koşulları altında yaşayan 103 hanenin yüzde 57,8'inde çocukların uzaktan eğitime devam edemediği belirlendi.

Okula devam edemeyen çocukların yüzde 60'ının uzaktan eğitime katılabilecek teknolojik cihaza erişimi, yüzde 54'ünün internete erişimi bulunmuyor. Bu çocukların yüzde 45'ini takip eden bir yetişkin bulunmazken, yüzde 39'unun uzaktan eğitime erişim konusunda yeterli bilgisi bulunmuyor. Çocukların geriye kalan yüzde 7'si ise çalışmak zorunda olduğu için uzaktan eğitime devam edemedi.

Araştırmalara göre çocuklar, büyük oranda kağıt, hurda toplayıcılığı, seyyar satıcılık ve tekstil işçiliği gibi ağır işlerde uzun saatler boyunca çalışıyor.

YETERLİ BESLENME YOK

Araştırmada görüşülen ailelerin yüzde 85'i yeterli besine ulaşamadığı belirtildi.

Ailelerin yüzde 74'ü bebek maması ve bezi almakta zorlanırken, yüzde 21'i bu ürünleri hiç alamıyor. Aileler 0-3 yaş çocuklarını hazır çorba, şekerli su, pirinç lapası gibi besin değeri bu yaş grubu için yeterli olmayan besinlerle beslemek zorunda kalıyor. Hanelerin yüzde 38,7'sinde ise neredeyse her gün öğün atlanıyor.

Görüşülen ailelerin yüzde 39'u pandemi döneminden önce de temiz içme suyuna erişemediğini söylerken, yüzde 49 pandemi döneminde içme suyuna erişemiyor.

BARAKA VE ÇADIRLARDA YAŞAM SÜRÜYOR, EVSİZLİK RİSKİ ARTIYOR

Araştırma sonucunda yoksul hanelerin barınma konusunda da yeterli imkana sahip olmadığı belirlendi. Buna göre, günlük işlerde çalışarak geçimini sağlayan ailelerin yüzde 10'unun baraka ve çadır koşullarında yaşadığı belirlendi. Ayrıca ailelerin yüzde 40’ına yakınının evini kaybetme riskinin bulunduğu ifade edildi.

Raporda, pandemi döneminde evsizlik riskinin arttığını gözlemlendi.

SAĞLIK HİZMETİNE ULAŞIM YOK

Araştırma kapsamındaki ailelerin yüzde 41'i herhangi bir sağlık güvencesi olmadığı için, yüzde 34'ü ise sağlık güvencesi gerekli ilaçları karşılamadığı için yeterli ilaca ulaşamıyor.

Bu hanelerde görüşülen kişilerin yüzde 18,6'sı sağlık hizmetleri hakkında yeterli bilgiye ulaşamadığı için, yüzde 7,2'si sağlık sistemi içinde ayrımcılığa maruz kaldığı için, yüzde 25,8'i ise sosyal güvencesi olmadığı için sağlık hizmetlerine erişemediğini belirtti.