‘Çay üreticisinin beklediği taban fiyatı 5 TL’

2021 yılı yaş çay alım sezonunun başladığını, hatırlatan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, “Fiyatın en az 4.65 olmalı ve desteklemeyle beraber 5 TL olması talebi var. Bu taban fiyat talebinin hükümet tarafından karşılanması lazım” dedi.

“SAKARYA BELEDİYE BAŞKANI ÇAYKUR'DAN MAAŞ ALIYOR”

Özel sektörün taban fiyatın altından çay almasının engellenmesi gerektiğini kaydeden Adıgüzel, şöyle konuştu:

* Çayla ilgili kanun teklifimiz, AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Yani biz çay üreticisine olumlu bir şey yapmaya çalıştık. Fakat bu iki parti tarafından kabul görmedi. Yine ÇAYKUR'un sorunları var. Varlık Fonu'na devredildikten sonra zarar etmeye başladı.

* Bakıyoruz en çok gider kalemi, reklam parası. Yahu çayın dünyada en çok tüketildiği ülke, Türkiye. Çayın en çok tüketildiği ülkede çayın reklamı olur mu? Yani ÇAYKUR'un da bir an önce Varlık Fonu'ndan çıkarılarak bu çiftçilerin yönetimine terk edilmesi lazım.

* Keza Ekrem Yüce, daha önceki ÇAYKUR Genel Müdürlüğü'nden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na geçmiş ama burada hala maaş almaya devam ediyor. Bunlar 4-5 yerden birden maaş almayı seviyorlar ama yani burayı uzaktan yönetmek ne kadar doğru? Bu duruma bir son vermeliler.

Adıgüzel, çay üreticisine gübre desteğinin dönüm başına 75 TL olması gerektiğini söyledi.