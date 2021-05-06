Çek kaosu çözülemedi

Gece yarısı önergesi ile TBMM'den geçen çek yasağına ilişkin yasal sorun çözülemedi. CHP Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak da MYK'ya sunduğu raporda kaos yaşandığını savunarak, şu görüşlere yer verdi:

SİSTEMİ KİLİTLEDİ

“Alelacele TBMM'den geçirilen torba yasa ile yürürlüğe konulan çek yasağı, tüm bankacılık sistemini kilitledi. 30 Nisan-31 Mayıs arasında bankalara çek ibrazını ve tahsilini yasaklayan düzenleme üzerine karşılığı olan çekler de ibraz ve tahsil edilemeyince iş dünyası ayağa kalktı. Ticaret Bakanlığı önce bir genelgeyle karşılığı olan çeklerin ibraz ve tahsil edilebileceğini açıkladı. Oysa tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğ, yasaya aykırı olamaz. Banka sorumluluk ve yükümlülük altına gireceği için bu işlemleri yapmak istemiyor.”