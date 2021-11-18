CEO’lar istifa dalgasına katıldı

Pandemi nedeniyle işlerinden ayrılan CEO'ların sayısında küresel çapta artış yaşandı. Araştırmalar, şirket yöneticilerinin de 'büyük istifa' dalgasına katıldığını ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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İşe alım firması Heidrick & Struggles’ın yaptığı bir araştırmaya göre, corona virüsü pandemisinin ardından işten ayrılan CEO’ların (Yürütme Kurulu Başkanı) sayısı 2021’in ilk yarısında yükseldi.

Reuters’ın araştırmadan aktardığı bulgulara göre, şirketlerin en tepe yöneticisi olan CEO’ların pandeminin başlangıcından bu yana dünya çapında yüz milyonlarca işçinin işten ayrılmasına sebep olan ve “Büyük İstifa” olarak adlandırılan dalgaya dahil olduğunu gösterdi.

ŞİRKETLERİN YÜZDE 10’U CEO DEĞİŞTİRDİ

Son yapılan araştırmalara göre, şirketlerin tepe yöneticileri de bu dalgadan etkilendi. Heidrick’in yaptığı incelemeye göre, 2021’in ilk yarısında ABD, Çin ve bazı Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere 24 bölgede 1095 şirketten 103’üne yeni CEO ataması yapıldı. 2020’nin ikinci yarısında 49 şirket CEO’larını değiştirmişti.

Ayrıca önceki yıl yeni CEO’ların yüzde 6’sı kadın olurken, bu yılın ilk yarısında atanan CEO’ların yüzde 13’ü kadın oldu.

‘BÜYÜK İSTİFA’ NEDİR?

2020 yılının Nisan ayında ilan edilen corona virüs pandemisi, çalışma hayatında bazı değişikliklere yol açtı. Dünya çapında yapılan araştırmalar, çok sayıda çalışanın mevcut işlerinden ayrılmayı, hatta sektörlerini değiştirmeyi planladığını gösteriyor.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, 2021 yılının nisan, mayıs ve haziran aylarında toplam 11,5 milyon kişi işyerlerinden ayrıldı. Büyük istifa dalgasının etkisi Avrupa’da da hissedildi.

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