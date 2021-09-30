Yenilenmiş cep telefonu teslimlerinde yüzde 1 KDV uygulanacak

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarının KDV oranı yüzde 1’e indirildi. Söz konusu oran daha önce yüzde 18 olarak uygulanıyordu.

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Cep telefonlarının yenilenmiş ürün olarak satılmasına yönelik altyapı ve mevzuatın tamamlanarak uygulamaya başlamasının ardından, bu tür ürünlerin satışına yönelik KDV ayarlaması geldi.

Resmi Gazete’de yayımlanan yenilenmiş ürünlerin satışı hakkındaki yönetmelik kapsamında, kullanılmış cep telefonlarının yenilenerek garantili olarak teslimlerinde yüzde 1 katma değer vergisi (KDV) uygulanacak. Daha önceki KDV oranının yüzde 18 olduğu biliniyor.

ÜSTLENİLEN KDV İADE EDİLMEYECEK

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Karar ile yüzde 1 KDV uygulanan 1 sayılı listeye “21 Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimleri (Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu sıra kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmez),” satırı eklendi.

Kararla bu ürünlerdeki KDV yüzde 1'e inerken, bu ürünlere ilişkin üstlenilen KDV ise iade edilmeyecek. (REUTERS)



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