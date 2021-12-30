Cep telefonları için yeni taksit düzenlemesi
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, cep telefonu satışlarında 3 aylık taksitlendirme sınırına tabi tutar 3 bin 500 TL'den 5 bin TL'ye çıkarıldı. Fiyatı 5 bin TL'nin üzerinde olan yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışlarında taksitlendirme süresi ise 6 ay olarak belirlendi.
Cep telefonu satışlarında 3 aylık taksitlendirme sınırına tabi tutar 3 bin 500 TL’den 5 bin TL’ye çıkarıldı.
İlgili karar, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.
TAKSİTLENDİRME SÜRESİ 6 AY
Perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişiklikler yapan Ticaret Bakanlığı yönetmeliğine göre, yenileme merkezleri veya yetkili satıcılarca gerçekleştirilmesi kaydıyla, fiyatı 5 bin TL’nin üzerinde olan yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışlarında taksitlendirme süresi ise 6 ay olarak belirlendi. (REUTERS)