Cep telefonları için yeni taksit düzenlemesi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, cep telefonu satışlarında 3 aylık taksitlendirme sınırına tabi tutar 3 bin 500 TL'den 5 bin TL'ye çıkarıldı. Fiyatı 5 bin TL'nin üzerinde olan yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışlarında taksitlendirme süresi ise 6 ay olarak belirlendi.

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Cep telefonu satışlarında 3 aylık taksitlendirme sınırına tabi tutar 3 bin 500 TL’den 5 bin TL’ye çıkarıldı.

İlgili karar, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

TAKSİTLENDİRME SÜRESİ 6 AY

Perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişiklikler yapan Ticaret Bakanlığı yönetmeliğine göre, yenileme merkezleri veya yetkili satıcılarca gerçekleştirilmesi kaydıyla, fiyatı 5 bin TL’nin üzerinde olan yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışlarında taksitlendirme süresi ise 6 ay olarak belirlendi. (REUTERS)



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