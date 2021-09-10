CHP Sözcüsü Öztrak: AKP sandıkta gider gitmez ekonomi düzelir

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi. Öztrak, “Türkiye’nin artık yeni kurallara, yeni kurumlara, yeni kadrolara ihtiyacı var. Bu yeni kadrolarla da Türkiye’nin bir an önce düze çıkmaya ihtiyacı var. Türkiye’yi hızla düze çıkarabilmek mümkündür. Bu yönetim sandıkta gider gitmez de bu işler düzelir” dedi.

Sozcu.com.tr

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezindeki ofisinden videokonferans yöntemiyle bağlanarak CHP Ekonomi Masası TV Youtube kanalında, Orta Vadeli Program (OVP) ve Merkez Bankası Başkanı’nın son açıklamalarını değerlendirdi.

Ekonomist Devrim Zelyut’un sorularını yanıtlayan Öztrak'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

“BU OVP ERDOĞAN HÜKÜMETLERİNİN BAŞARISIZLIĞININ BİR İTİRAFI”

“Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2011 yılında Erdoğan tarafından açıklanan 2023 hedeflerinin artık ulaşılmasının mümkün olmadığını, yalan olduğunu bir kere daha tescil etti bu OVP.

Bu OVP her şeyden önce Erdoğan hükümetlerinin başarısızlığının bir itirafı ve 2023 hedeflerinin nasıl yalan olduğunun da açık seçik bir göstergesi. OVP aslında bir, ‘Alis Harikalar Diyarında' romanı gibi.

“MERKEZ BANKASI İLE HÜKÜMET ENFLASYON KONUSUNDA ANLAŞAMAMIŞ”

OVP aynı zamanda ekonomi yönetiminde koordinasyon moordinasyon olmadığını da ortaya koyuyor. Merkez Bankası'nın 1.5 ay önce yaptığı tahminlerin hepsi bu OVP'de çöpe atılmış.

2021 yılında Merkez Bankası demiş ki, ‘Enflasyon yüzde 14.1 olacak.' OVP diyor ki, ‘Hayır. Yüzde 16.2 olacak.' 2022 yılında ise Merkez Bankası diyor ki, ‘Enflasyon yüzde 7.8 olacak.' OVP diyor ki, ‘Hayır. yüzde 9.8 olacak.' Bu böyle gidiyor… Merkez Bankası ile hükümet enflasyon konusunda anlaşamamış.

“EKONOMİ YÖNETİMİNDE KİMİN NE DEDİĞİ BELLİ BİLE DEĞİL”

Çok ciddi bir karmaşa var. Ekonomi yönetiminde kimin ne dediği de açıkçası belli bile değil.

Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası Başkanı bir şey söylüyor, Lütfi Elvan bir başka bir şey söylüyor, Tayyip Erdoğan da bambaşka bir şey söylüyor. Dolayısıyla bu ekonomi yönetiminin de bir uyum içinde olmadığı açık seçik ortaya çıkıyor.

“TL BU KADAR OYNAK HALE GELİRSE ENFLASYONU TUTTURAMAZSINIZ”

İstikrar, güven müessesesi olan Merkez Bankası artık güven vermiyor. Uzunca bir süredir bu güveni vermiyordu. Bir; bir türlü Saray'ın vesayetinden kurtulamadığı için. İki; şimdi Başkanı'nın yaptığı, zırt pırt değişen açıklamalar nedeniyle.

Sonuç: Tabi Türk Lirası bu kadar oynak hale gelirse siz enflasyonu da tutturamazsınız. Merkez Bankası'nın birinci görevi, enflasyon hedeflerini tutturabilmek. Zaten onun hedeflerine artık hükümet de inanmıyor.”

“LİRA'DA KAYIPLAR REKOR KIRACAK”

Öztrak, “AKP'nin faiz indirip, ‘sahte cennet' yaratma operasyonuna gittiğini görüyoruz. Bu, Lira'da kayıp konusunda yeni rekorları da beraberinde getirmez mi?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Lira'daki kayıp konusunda yeni rekorları gündeme getirir. Siz ekonomide istikrarı bitirmişsiniz, güveni bitirmişsiniz ama istiyorsunuz ki hem faiz düşsün, hem enflasyon düşsün. Böyle bir hayat yok…

Bunu daha önce de yapmaya çalıştılar, Türkiye 128 milyar dolar rezervini kaybetti. Bugünkü sıkıntılarımızın temelinde, dışarıya karşı ekonominin dayanma gücünün bu kadar düşük olmasının nedeni; seçim kazanabilmek için, sahte istikrar havası basabilmek için o 128 milyar doların buharlaştırılmasıdır.

“TÜRKİYE'NİN BİR AN ÖNCE DÜZE ÇIKMAYA İHTİYACI VAR”

Bugün geldiğimiz noktada yine aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar. Bunun bedeli gerçekten çok yüksek olur. Artık bu iktidara güven kalmamıştır. Erdoğan şahsım hükümetlerine duyulan güven içeride de, dışarıda da tamamen bitmiştir. Bu güvenin kalmadığı bir ortamda Erdoğan şahsım hükümeti ile devam etme konusundaki ısrar, milletin sırtındaki yükü her geçen gün artıracaktır.

O nedenle de diyoruz ki Türkiye'nin artık yeni kurallara, yeni kurumlara, yeni kadrolara ihtiyacı var. Bu yeni kadrolarla da Türkiye'nin bir an önce düze çıkmaya ihtiyacı var. Türkiye'yi hızla düze çıkarabilmek mümkündür. Bu yönetimle olmaz. Bu yönetim sandıkta gider gitmez de bu işler düzelir.”

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