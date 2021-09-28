CHP Sözcüsü: Son 19 günde Türkiye’nin dış borç yükü 236 milyar TL ağırlaştı

CHP Ekonomi Masası, Zonguldak’ta, Türk Lirası’nın değer kaybını gündemine aldı. Merkez Bankası Başkanı'nın çekirdek enflasyon çıkışından bu yana TL'nin dolar karşısında yüzde 6 değer kaybettiğini belirten CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Son 19 günde Türkiye’nin dış borç yükü 236 milyar TL ağırlaştı" dedi.

İsmail AKDUMAN

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CHP Ekonomi Masası, Zonguldak ziyaretinde iş insanları, sivil toplum kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları ile meslek odalarının temsilcileriyle bir araya geldi.

“BÜYÜK BİR BUHRANIN İÇİNDEYİZ”

CHP Ekonomi Masası Başkanı ve parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantıda yaptığı sunumda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ekonomiyi olumsuz etkilediğini söyledi.

Öztrak şöyle konuştu:

“Erdoğan şahsım hükümetinin ekonomiyi sıcak parayla şişirmeye dayalı büyüme modeli 2007'den sonra patinaja başladı, 2013'te sıcak para musluklarının kesilmesiyle bu tıkanma belirginleşti. Ardından 2014 yılında tek kişilik vesayet rejiminin düğmesine basıldı ve işler iyiden iyiye sarpa sarmaya başladı. Bugün ülkemiz ekonomik kriz, devlet krizi ve sağlık krizinin iç içe geçmesiyle büyük bir buhranın içinde”

“BÜYÜME ORANLARI SOKAĞA, CÜZDANA YANSIMIYOR”

Yılın ikinci çeyreği itibariyle, mevsim etkilerinden arınmış işsiz sayısının 9 milyonun üstünde olduğunu belirten Öztrak “İşgücü ödemelerinin milli gelir içindeki payı da yıldan yıla düşüyor. Resmi verilerdeki büyüme oranları sokağa, cüzdana, fileye yansımıyor. İşsizlikle birlikte hayat pahalılığı da milletimizi eziyor.” dedi.

Ağustos ayı itibariyle resmi tüketici enflasyonu yüzde 19.25 olarak göründüğünü ancak milletin yaşadığı enflasyonun bunun çok üstünde olduğunu belirten Öztrak, “Ayrıca aynı dönemde, üretici fiyatlarında yüzde 45'in üzerine çıkan artış, maliyetlerin henüz fiyatlara tam olarak yansımadığını, enerji fiyatlarındaki artışlarla birlikte düşünüldüğünde önümüzdeki kış günlerinin milletimiz için kara kış olacağını gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

“2023 HEDEFLERİ HAYAL OLDU”

İktidarın sıklıkla 2023 hedeflerinden bahsettiğini vurgulayan Öztrak, hükümet programlarındaki sözlerin tutulmadığını hatırlattı.

Öztrak, “Bundan 10 yıl önce, 2011 Yerel Seçimlerine giderken Erdoğan 2023'te 2 trilyon dolar milli gelir, 25 bin dolar kişi başına gelir, 500 milyar dolar ihracat ve yüzde 5 işsizlik sözü verdi. Oysa Orta Vadeli Program'a göre 2023'te milli gelir 925 milyar dolar, kişi başına gelir 10 bin 703 dolar, ihracat 242 milyar dolar, işsizlik ise yüzde 11.4 olacak. Orta Vadeli Program'a göre Erdoğan'ın açıkladığı 2023 hedefleri hayal oldu, yarısı bile gerçekleşmeyecek. Bir tek şey dışında, o da işsizlik. İşsizlik oranı Erdoğan'ın vadettiğinin iki katından fazla olacak. 2013'ten itibaren Türkiye'nin 2023 rotasından çıkmasının milletimize faturası 1 trilyondan fazla olacak.” dedi.

“HESAPSIZ FAİZ İNDİRİMİ EKONOMİYE ZARAR VERİYOR”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın ‘Faiz sebep, enflasyon sonuç' açıklamasını eleştiren Öztrak şöyle konuştu:

“Yüksek faiz tabii ki kimsenin isteyeceği bir şey değil. Fakat Erdoğan'ın kerameti kendinden menkul enflasyon-faiz teorisinin peşine takılarak riskleri düşürmeden, hesapsız kitapsız yapılan faiz indirimi ekonomiye zarar veriyor. İşte Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları ortada… Daha önce ‘Politika faizi enflasyonun üstünde olacak' diyen Merkez Bankası Başkanı, sonra çıktı Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Toplantısında, ‘Çekirdek enflasyona ağırlık vereceğiz' deyiverdi. Bu, oyun devam ederken kural değiştirmektir. Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamasından bu yana geçen 19 günde TL, dolar karşısında yüzde 6 değer kaybetti. TL'deki değer kaybı nedeniyle 19 günde Türkiye'nin dış borcunun TL karşılığı, yani dış borç yükü 236 milyar TL ağırlaştı.”

“YENİ KURALLAR, YENİ KURUMLAR, YENİ KADROLAR”

“Umutsuzluğa gerek yok. Her sorunun çözümü var.” diyen Öztrak, “Sorunları 3 yeniyle; yeni kurallarla, yeni kurumlarla ve yeni kadrolarla çözeceğiz. Bunun için dört sütun üzerine oturan bir programımız var. Programımızın ilk ayağında, adaleti, demokrasiyi ve kuvvetler ayrılığını ayağa kaldırmak var. Tarafsız Cumhurbaşkanı ile ‘Yepyeni ve Güçlendirilmiş Bir Parlamenter Sistemi' getireceğiz. Bu, yapacağımız diğer işler için güçlü bir zemin ve güven ortamı oluşturacak. Biz hazırız. Milletimiz hazır. Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında, CHP ülkemizi yepyeni bir ufka taşımaya hazır.” diyerek sözlerine son verdi.

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