CHP’den Lütfi Elvan’a Berat Albayrak soruları

CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi.

Haziran 2018 tarihinden beri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde alınan çok sayıda karar sonucunda Türkiye ekonomisinin derinden etkilendiğini vurgulayan Böke, şunları söyledi:

* Bu süreçte Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini, atandığı 9 Temmuz 2018 tarihinden görevinden ayrıldığı 2020 tarihine kadar, AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da aynı zamanda damadı olan Berat Albayrak yürütmüştü.

* 10 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan kararda şahsınızın Hazine ve Maliye Bakanlığı’na atandığı duyurulmuştur.

* Merkez Bankası’nın 10 yılı aşkın sürede biriktirdiği 128 milyar dolarlık döviz rezervinin ‘döviz kurlarını kontrol etme’ ve ‘finansal istikrar sağlama’ gerekçesiyle yok edilmesi, kara gün parası olarak da bilinen ihtiyat akçesinin bütçe açığını kapatmak için kullanılması gibi adımlar da dahil olmak üzere, uygulanan politikalar Türkiye ekonomisini çok ciddi ekonomik sorunlarla karşı karşıya bırakmıştır.

* Mevcut durumda TCMB verilerine göre Merkez Bankası net rezervinin, SWAP miktarı çıkarıldığında 12 Şubat tarihi itibariyle (eksi) -44 milyar dolara indiği bilinmektedir.

ELVAN’IN PAYLAŞIMINA DİKKAT ÇEKİLDİ



Bakanlık düzeyinde görev değişikliğinin ardından ise Türkiye ekonomisine telafisi güç zararlar veren başta Merkez Bankası rezervlerini yok eden sorunlu uygulamalardan vazgeçileceği algısı oluşturulmaya çalışıldığını ifade eden Böke, Cumhuriyet Halk Partisi’nin, Berat Albayrak dönemine yönelik “128 milyar dolar nereye gitti? Bunun açığa çıkmasını kim engelliyor? Döviz rezervimiz eksi düzeye nasıl geriledi? Ekonomiyi kimler çökertti?” sorularını sormasının ardından Lütfi Elvan’ın 21 Şubat 2021 tarihinde şahsi sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptığına dikkat çekti:

* Son günlerde de rezervleri üzerinden Eski Hazine ve Mallye Bakanımız Sn. Berat Albayrak aleyhinde CHP tarafından yürütülen haksız ve seviyesiz söylemleri şiddetle kınıyorum.

* 2020 pandemi koşulları içinde küresel piyasalardaki olağandışı dalgalanmaların zorunlu kıldığı ortamda finansal istikrar hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen döviz rezerv, işlemlerini maksadı dışında çarpıtarak seviyesiz bir siyaset malzemesine dönüştürülmesi kabul edilemez.

ELVAN’A BERAT ALBAYRAK SORULARI YÖNELTTİ

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Lütfi Elvan’a şu soruları sordu:

* 1. Görev başındaki Hazine ve Maliye bakanı olarak, yaptığınız açıklamalar ışığında, selefiniz Berat Albayrak döneminde izlenen ekonomi politikasını doğru, haklı, etkin ve başarılı buluyor musunuz?

* 2. Sosyal medya mesajınızda belirttiğiniz gibi Merkez Bankası rezervlerinin eritilmesinin Türkiye’de “finans istikrarı” sağladığına inanıyor musunuz?

* 3. Göreve geldiğiniz andan itibaren, Merkez Bankası’nın 10 yılı aşkın sürede biriktirdiği 128 milyar dolarlık döviz rezervin nasıl yok edildiğine, mevcut durumda (18 Şubat 2021 tarihi itibariyle) döviz rezervimizin eksi -44 milyar dolara nasıl gerilediğine ilişkin bir araştırma, inceleme yaptınız mı? Yapacak mısınız? Araştırma yaptıysanız bulgularınız nelerdir?

* 4. Hazine ve Maliye Bakanı olarak, selefiniz Albayrak’ın Merkez Bankası’nın 10 yılı aşkın sürede biriktirdiği 128 milyar dolarlık döviz rezervinin yok olmasına da neden olan genel ekonomi politikası yaklaşımını sürdürecek misiniz?