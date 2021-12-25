CHP’li Ağbaba: O gözde hinlik var, cinlik var, ihanet var ihanet

Aksaray'da vatandaşa seslenen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin sözlerine göndermede bulunarak, "Bakan, ‘Büyük para sahipleri dolar almadı’ diyor. ‘Gözlerime bakın’ diyen o... O gözde hinlik var, cinlik var, ihanet var ihanet" dedi.

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CHP Esnaf Masası heyeti, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında 10 milletvekiliyle birlikte bugün Aksaray'a geldi. CHP Aksaray İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısının ardından heyet, Saratlı Belde binasının açılışına katıldı.

Belde binasının önünde miting düzenleyen CHP’li vekiller vatandaşa seslendi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TRT canlı yayınında açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin program sunucusunun son mevduat uygulamasının ardından sonuçlara dair rakamlarını sorması üzerine, “Gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Ekonomi rakam işidir. Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır” diye yanıt vermesine sert tepki gösterdi.

“O GÖZDE İHANET VAR”

Ağbaba, şöyle konuştu:

* Dolar 2018 yılının haziran ayında 4,7 liraydı. Şimdi 12 lira bandında. 18'den 12'ye düştü diye fukara vatandaşım davul çalıyor, halay çekiyor… Ey sevgili fakir, fukara halkım… Doları 4,7 liradan 18 liraya Bay Kemal mi mi yükseltti? Bu iktidar yükseltti. 12'den 18'e yükselirken izledi. Bakan, ‘Büyük para sahipleri dolar almadı' diyor. ‘Gözlerime bakın' diyen o… O gözde hinlik var, cinlik var, ihanet var ihanet.

* Bu toplumun fakirine, fukarasına dolar aldırıyorsun. Gizli şekilde Merkez Bankası'nın 7 milyar dolarını daha satıyorsun. Diyor ki ‘Büyük para sahipleri dolar almadı.' Kim aldı fakir, parası değer kaybetmesin diye fakir fukara aldı. Fakir fukarayı yok ettiler… Mazot düşmedi, yemin fiyatı, gübrenin fiyatı, unun fiyatı düşmedi. Etin, domatesin fiyatı düştü mü, düşmedi.

* Sen gerçekten samimiysen insanların ekmeğini ucuzlat, aşını ucuzlat. Geldiğimiz gün temel gıda ürünlerindeki KDV'yi yüzde 1'e düşüreceğiz. Aile destekleri sigortasını bu topluma kazandıracağız. Bir tek güvencesiz kimse kalmayacak.

* Aile destekleme kurumunu kurarak yoksulu tespit edeceğiz. Aile destekleri sigortası kartını vereceğiz. Devlete işe alım yaparken, ayırmadan, evinde kim sigortalı değilse, en yoksul kimse onu işe alacağız.

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