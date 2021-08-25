CHP’li Ağbaba: Yüzde 1’lik baraj şartı sendika hakkına açık bir darbedir

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan 'kamu görevlilerinin toplu sözleşmesine' dair hükümleri eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Toplu sözleşme ikramiyelerinden yararlanma şartı olan yüzde 1’lik baraj şartı, 215 sendikanın ve binlerce üyesinin bilerek ve isteyerek saf dışı bırakılması anlamına gelmektedir. Bu karar sendika üyeliği özgürlüğüne, sendika hakkına açık bir darbedir" dedi.

Sozcu.com.tr

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan ‘kamu görevlilerinin toplu sözleşmesine’ dair hükümlerini eleştirdi.

Ağbaba, “Toplu sözleşme ikramiyelerinden yararlanma şartı olan yüzde 1'lik baraj şartı, 215 sendikanın ve binlerce üyesinin bilerek ve isteyerek saf dışı bırakılması anlamına gelmektedir. Bu karar sendika üyeliği özgürlüğüne, sendika hakkına açık bir darbedir. Bu karar açıkça iktidara yakın olmayan sendikalara karşı yapılan bir ayrımcılıktır” dedi.

BAKANA TEPKİ

Ağbaba, şöyle sürdürdü:

* Çalışma Bakanı sözleşme sürecini eleştiren sendikalara merdiven atlı sendika derken, toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanma şartını ise sözleşme metnine ‘iş kollarında yüzde 1 örgütlenme barajını’ koyduklarını açıkladı. Ve bu şart bugün resmi gazetede yayımlandı.

* Öncelikle Sayın Bakan'a şunu belirtmek isteriz ki; Türkiye'de memur sendikaları ‘4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları ve toplu sözleşme’ yasasına göre kurulmaktadır. Yasaya göre kurulan hiçbir sendikaya merdiven altı veya gayri meşru gibi yakıştırmalar yapmak, açıkça hem mevcut sendika yasalarına hem de anayasa aykırıdır.

* Ayrıca, toplu sözleşmede ikramiyesinden yüzde 1 örgütlenme şartı nedeniyle farklı iş kollarında yaklaşık 215 sendika ve binlerce sendika üyesi bu haktan yararlanamayacaktır.