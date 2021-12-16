CHP’li Ağbaba: Zam asgari ücretlinin cebine dahi girmeden yok olup gidecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 2022 yılı için belirlenen 4250 TL asgari ücreti ve asgari ücretin Erdoğan tarafından açıklanmasını sert sözlerle eleştirdi. Ağbaba "4250 TL Asgari ücret ne dolar karşısındaki kaybı yerine koydu, ne de asgari ücretlinin sofrasından eksilen ürünleri tam olarak karşıladı" dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 2022 yılı için belirlenen asgari ücreti ve asgari ücretin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmasına tepki gösterdi.

“AKP’NİN SÖZÜMÜZE GELMİŞ OLMASI, EMEKÇİLER ADINA OLUMLU BİR GELİŞMEDİR”

Ağbaba, Erdoğan'ın açıklamalarını da eleştirerek; “Asgari ücretliye bizim paramız Türk Lirasıdır” diyor. Yandaşa, Katarlılara, beşli çeteye, dövizle, dolarla ihale dağıtanların mevzu emekçiye gelince “milli paramızı” hatırlaması en hafif deyimiyle emek düşmanlığıdır” dedi.

Asgari ücretten verginin kaldırılması için muhalefetin önerilerini hatırlatan Ağbaba, “Yıllardır asgari ücretin vergi yükü altında ezilmesine AKP yıllarca dile getirdiğimiz bir vaadi daha gerçekleştirdi. Asgari ücretten vergi kaldırıldı. AKP’nin sözümüze gelmiş olması emekçiler adına olumlu bir gelişmedir” ifadelerini kullandı.

“EN AZ 5900 TL OLMASI GEREKİRDİ”

Ağbaba açıklamalarını şöyle sürdürdü:

*Asgari ücretin sadece dolar karşısındaki telafisi için en az 5900 TL olması gerekirdi.

*Merkez Bankasının bugün ki faiz indirimi ile birlikte doların 15TL'yi de geçtiğini düşündüğümüzde, asgari ücretin sene başından bu yana olan kaybı ortalama 201 dolar. Yılbaşında bir asgari ücretle 384 dolar alınabiliyorken, şimdi döviz kurunun son artışı ile 183 dolara kadar gerilemiştir.

*Bunun TL karşılığındaki karşılığı ise ortalama 3 bin 75 TL'dir. Sadece doların karşısındaki kaybı karşılanması için bile asgari ücretin en az 5900 TL olması gerekiyordu.

*Temel besin maddelerindeki kayıplar 4250 TL asgari ücretle yerine konmamıştır.

*Döviz kurunun hızla artışı ve gerçek enflasyonun neredeyse yüzde 60'lara dayandığı bir ortamda 4250 TL asgari ücret, sofradaki eksilen temel besin maddelerini geri getirmemiştir. Örnek vermek gerekirse, Ocak ayına göre, süte gelen son fahiş zammı göz önüne aldığımızda asgari ücretin süte göre 7100 TL, aynı oranda patates almak isterse Asgari ücret 5 bin 226 TL olması gerekirdi.

*2022 yılı için belirlenen 4250 TL asgari ücret ekmekteki kayba göre değerlendirildiğinde 5885 TL, yumurtaya göre 4695 TL, Margarine göre 4661 TL olması gerekirdi. Asgari ücretlinin ısınma maliyetini karşılayabilmesi için ise kömür fiyatında yaşanan artışa göre en az 5932 TL, oduna göre en az 4480 TL olması gerekirdi.”

*4250 TL asgari ücret bugün itibariyle 241 Euro'ya denk gelmektedir. Ve döviz kurunun ilerleyen günlerde nerelere gideceği de henüz belirsizdir. Yeni asgari ücretle Türkiye, Avrupa’da sonuncu olmaya devam edecek. Üstelik Avrupa’da asgari ücrete yapılacak zam oranının henüz belirlenmediğini de not edelim. Türkiye, daha yeni yıla başlamadan sonunculuğunu ilan etti.

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