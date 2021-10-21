CHP’li Altay: Bu bütçe, Türkiye’nin son sefalet bütçesidir

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 2022 bütçesini 'sefalet bütçesi' olarak nitelendirerek “Erdoğan, devlet memuruna yüzde 5’i reva görürken kendi maaşına niye yüzde 14,5 artış yapıyorsun. Ayıp değil mi? Sen varlıkla sınanacaksın, millet yoklukla sınanacak. Sen refahla sınanacaksın, millet sefaletle sınanacak. Bu bütçe, Türkiye’nin son sefalet bütçesidir” dedi.

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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 2022 bütçe teklifini eleştirdi, bütçe rakamlarının toplumun büyük bölümü için 2022 yılının bir ızdırap yılı olacağını gösterdiğini söyledi. Altay, sözlerine şöyle devam etti:

“FAİZ YATIRIM BÜTÇESİNİN 2 KATI”

* Bütçede gider 1 trilyon 751 milyar, gelir 1 trilyon 478 milyar lira. 240 milyar faiz gideri öngörülmüş. Vatandaşlarımızın alışverişte ödediği vergilerde, her 100 liranın 19 lirası faiz rantına gidecek demek.

* Bir bütçe düşünün, yatırım 132 milyar, faiz 240 milyar; neredeyse yatırımın iki katı faiz var. Bu vahim bir tablo. Türkiye, her ay 20 milyar faiz ödeyecek. Hazinenin 2 trilyon 181 milyar TL borcu var.

* Bu borcun yüzde 56'sı, yani 137 milyar doları döviz borcu. Döviz bir lira artarsa devletin borcu 137 milyar artacak. Sosyal yardım veriliyor, 2022 yılında 6 milyon 630 bin aileye ayırdığımız para 104 milyar. Ama bir avuç tefeci için faize verdiğimiz para 240 milyar.

* Daha vahim bir şey var bu bütçede: 6 milyon aileye 104 milyar ayıran devlet, beşli çeteye, yani 5 aileye, 5 kişiye 42,5 milyar garanti ödemesi yapacak.

* Garantili projeler için Erdoğan diyor ki ‘Hazineden 5 kuruş çıkmayacak', Fuat Oktay diyor ki '42,5 milyar' gidecek.

* Bu bütçe ne milletin ne devletin bütçesidir. Bu bütçe, sarayın, saray şürekasının bütçesidir. 84 milyon vatandaşımız, beşli çeteye ve faiz baronlarına çalışacak.

“ERDOĞAN'I ENFLASYONA EZDİRMEYİN”

Bütçede devlet memurlarına öngörülen zamın yüzde 5 olduğunu belirten Altay, şunları söyledi:

* Dün TBMM Genel Kurulu'nda söyledim. Fuat Oktay'ın özürle başlaması lazımdı. Bir özür dilemesini beklerdik. Bu bütçede devlet memurlarımıza öngörülen zam yüzde 5. İlk altı ay, sonraki Allah kerim. Cumhurbaşkanı'mıza öngörülen zam yüzde 14,5. Yani memurların üç katı daha fazla.

* Biz 84 milyon alıştık, ‘Bir cumhurbaşkanımız var, bari cumhurbaşkanını enflasyona ezdirmeyin' dedim, göreceğiz. Erdoğan diyor ya ‘Bazen varlıkla bazen yoklukla sınanırız'. Erdoğan, devlet memuruna yüzde 5'i reva görürken kendi maaşına niye yüzde 14,5 artış yapıyorsun. Ayıp değil mi? Sen varlıkla sınanacaksın, millet yoklukla sınanacak. Sen refahla sınanacaksın, millet sefaletle sınanacak. Sen sefada sınanacak, millet cefada sınanacak. Biz bunu kabul etmiyoruz.

* Görüyorum, diliyorum ve umuyorum ki bu bütçe, Türkiye'nin son sefalet bütçesidir. Bu bütçe, bir avuç azınlık için sefa, 84 milyon için cefa olarak Türkiye'nin son bütçedir. Erdoğan ve şürekasının son bütçesidir. Bundan sonraki bütçeyi Millet İttifakı olarak biz gerçekleştireceğiz.

“TÜRKİYE KÜME DÜŞTÜ”

Altay, Türkiye’nin küme düştüğünü vurgulayarak, “Dünyanın her yerinde küme düşen teknik direktörün görevine son verilir. AK Parti Türkiye'yi devraldığında Türkiye G20 ülkesindeydi ve 17. sıradaydı. Maalesef Türkiye G20'den düşmüştür. Takımı küme düşüren hangi takım teknik direktörünü takımda tutar?” diye sordu.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın “Devri sabık yaratacağız” ifadelerinin sorulması üzerine Engin Altay, şunları belirtti:

* Biz iktidar olunca enkaz edebiyatı yapmayacağız. Devri sabık yaratmayacağız. Bizim yapacağımız iki şey var. Esas itibariyle iki şey yapacağız. Elimize makas alacağız. Yargıçların düğmelerini keseceğiz. Savcıların elindeki kelepçeleri keseceğiz. Sorulmasın mı ya?

* AK Parti iktidar oldu, 5 tane soruşturma komisyonu kurdu. Sen 19 yılda bir sürü iş yaptın. Meclis'te soruşturma komisyonu kurulmasını önledin. Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili gözümüzü kapatalım mı?

* Burada utandığımız için anlatamadığımız o kadar kirli işler var ki ama biz belge olmadan da konuşmayız. Sabıka Holding diye broşürümüz var, bazı yerlerde savcılar işgüzarlık yapıyor. Ne var bunda? Olanı anlatıyor. Savcı Bey, bunda ne var.

“SİYASİ PARTİ MİLİTANI DEVLETİ ÇÜRÜTÜR”

FETÖ’nün yerini şimdi başka vakıfların aldığına dikkat çeken Altay, sözlerine şöyle devam etti:

* Tercihli müteahhit yoktur. Bu hükümetin tercihli müteahhitleri var, 5 tane; devletin bütün ihaleleri bunlarda. Bir de tercihli vakıflar var. TÜGVA, TÜRGEV, Ensar. Bunlara parayı pompalıyor, milli güvenlik akademisine girecek subaylara karışıyor; kaymakam, vali atamalarına karışıyor. Hakikaten devlette yeni yapılanma.

* Önceden FETÖ vardı, şimdi birkaç vakıf var. Ama yine en yukarıda saraya bağlı. Biz kamu çalışanlarını tehdit etmiyoruz, herkesin Anayasa ve kanunlara bağlı çalışmasını istiyoruz. “Hırsızlığa göz yumma' demek tehdit değildir.

* Memura ‘657 sayılı Kanun'a riayet et' demek tehdit değildir. Bugün kamu bürokrasinin üstünde bir vesayet var. Kamu bürokrasisinde hiyerarşi olur, vesayet olmaz, basınç olmaz. Memur önündeki evraka ait olduğu mevzuata, uymak zorunda olduğu mevzuata göre iş yapmak zorundadır.

* Biz böyle deyince, ‘Siz memuru tehdit ettiniz' diyor. Biz memuru sizin tehdidinizden korumaya çalışıyoruz. Gayri yasal emir ve talimatlarınıza karşı dik durmaya çağırıyoruz. Devletin memuru saygın olursa devlet saygın olur. Bir siyasi partinin militanı gibi hareket etmesi devleti çürütür. Anayasa neyi emrediyorsa onu yapsınlar.

“HIRSIZLIK, HIRSIZLIKTIR”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara çağrı yaparken 18 Ekim'i tarih vermesinin özel bir anlamı olup olmadığı yönündeki soruya Engin Altay, “‘Bugün itibariyle söylüyorum' diyor. Araya cumartesi pazar girecek. 18 Ekim'de özel bir şey aramaya gerek yoktur. Yolsuzluk, hırsızlık, usulsüzlükte tarih yok. Hırsızlık hırsızlıktır” dedi.