CHP’li Arık: Demirören’in 10 milyon dolara aldığı golf sahasını 320 milyon dolara Ziraat Bankası’na sattığı doğru mu?

Demirören Grubu'nun Doğan Medya'yı satın alırken Ziraat Bankası'ndan kullandığı 750 milyon dolar krediyi ödemediği iddialarının ardından, Demirören Grubu'nun aldığı krediye karşılık teminat olarak gösterdiği Kemer Country Golf Kulübüne ait golf sahasının akıbeti tartışmalara neden oldu.

“ZİRAAT BANKASI SERMAYEYE PEŞKEŞ ÇEKİLMİŞ”

Demirören Grubu'nun 10 milyon dolara satın aldığı golf sahasını Ziraat Bankası'na 320 milyon dolara sattığı iddiasını TBMM gündemine taşıyan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, ”Köylünün, çiftçinin yanında olması gereken Ziraat Bankası sermayeye peşkeş çekilmiş, soygun düzenine hizmet ediyor, borcunu ödeyemeyen çiftçiye de haciz gönderiyor. Demirören’in 10 milyon dolara aldığı Kemer Country Golf Kulübüne ait golf sahasını 320 milyon dolara Ziraat Bankasına sattığı doğru mu? Ve bankanın golf sahasını işletsin diye Demirören’e tekrar verdiği doğru mu?” diye sordu.

2. KEZ SORDU, YANIT ALAMADI

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'ın sorusunu yanıtlamaması üzerine ikinci kez söz alan Arık, sorusunu tekrarlayarak şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Başkanım, saat gecenin on biri, soru soruyoruz, işinize gelmediği zaman sorumuzu es geçiyorsunuz, cevap vermiyorsunuz. Sorumu tekrarlıyorum: Ziraat Bankası çiftçinin borcunu ödemedi diye haciz gönderiyor. Diğer taraftan, Demirören’in 10 milyon liraya aldığı Kemer Country Golf Club’üne ait golf sahasını 320 milyon dolara Ziraat Bankasına sattığı doğru mu diye sordum ve bankanın işletsin diye golf sahasını Demirören’e tekrar verdiği doğru mu diye sordum, bir kelime etmediniz Sayın Başkanım, cevap bekliyorum.”

Çetin Arık'ın sorularına rağmen Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz cevap vermekten kaçındı.

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