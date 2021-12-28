CHP’li Bulut’tan BDDK tepkisi: Yetimin hakkını soruyoruz, susmayacağız

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmasına ilişkin açıklama yaptı. Bulut, "Yetimin hakkını soruyoruz, vatandaşın ödediği vergilerin nereye harcandığını soruyoruz. Eğer bu suç duyurularıyla, mahkemelerle bizleri sindireceklerini zannediyorlarsa yanılıyorlar, susmayacağız" dedi.

Mehmet SERBES

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), döviz kurlarında yaşanan hareketliliği sosyal medya hesabından manipüle ettiği iddiasıyla 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. O isimler arasında yer alan CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, bir açıklama yaparak, şunları söyledi:

– BDDK hakkımda suç duyurusunda bulunmuş. Neden? Çünkü biz soru soruyoruz. Yetimin hakkını soruyoruz, vatandaşın ödediği vergilerin nereye harcandığını soruyoruz. Eğer bu suç duyurularıyla, mahkemelerle bizleri sindireceklerini zannediyorlarsa yanılıyorlar, susmayacağız. Siz uzunca bir süre faiz sebeptir dediniz ve her gün bile isteye faiz oranlarını düşürerek kurun yukarı çıkmasına sebep oldunuz ve bunu alenen yaptınız.

MİLLETE FİNANSAL KUMPAS KURDULAR

– Vatandaşı bile isteye fakirleştirdiniz. Sonra bir an ne olduysa, bundan vazgeçtiniz, bu sefer de faizi 10 derece arttırdınız ve dövize bağladınız. O gecede 9 milyar dolarlık, dolar hareketi oldu. Büyük miktarda satışlar oldu en yüksek kurdan ve düşük kurdan da satın alımları oldu. 20'sinde akşam vakti, piyasalar kapalıyken, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat açıklandı.

– Parasını enflasyona ezdirmemek için, üç kuruşuyla dolar alan vatandaş dolarını bozduramadı. Millete finansal kumpas kurdular. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, finansörlere bir şey olmadı, çarpılan küçük yatırımcı oldu yani vatandaş oldu dedi. BDDK bize suç duyurusunda bulunacağına, 20 Aralık'ta 21 Aralık'ta kimler döviz aldı, kimler döviz sattı onu araştırsın.

DOLARLARI KİMLER SATTI?

– Bizim sorduğumuz bunu daha önce kimler biliyordu ve o günün ertesine de devlet bankaları Türk lirasını öven reklamlar yayınladı. Dün Türk lirasını pula çevirenler hemen ertesinde doların düşmesine sebep olanlar bu politikalarını kimlerle paylaşıyorlar, bu reklamı kimler biliyor. Eğer bir reklam yapılıyorsa onun öncesi vardır, hazırlık vardır. Buradan şu çıkıyor ortaya, vatandaşımız soruyor aslında bunu; doların bu yükselişinden kimler haberdar, doların düşürüleceğinden kimler haberdar.

– O gün doları satın alan kimdi ya da satan kimdi? Bunların hesabının bir an önce verilmesi gerekiyor. Kamu reklamları da bu olayların daha önce de haberdar olunduğunu göstergesi, itirazımız ve sorduğumuz soru budur. İsteğimiz dolar alışların ve satışları şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklanmasıdır.

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