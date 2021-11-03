CHP’li Çavuşoğlu: Bin liralık kömür bir yılda 3 bin lira oldu

Doğalgaz zammından sonra vatandaşın sobaya yöneldiğini söyleyen CHP Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu kömür bayilerini dolaştı. Çavuşoğlu geçen yıl tonu bin liraya satılan ithal kömürün bu yıl 3 bin liraya çıktığını belirterek; “Vatandaşımız kömüre gelen zamlardan, bayilerimiz de kömür bulamamaktan şikâyetçi” diye konuştu.

Selami AYDIN

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Doğalgaz ve akaryakıt zamlarından sonra kış şartları öncesi vatandaşların yeniden evlerine soba kurmaya başladığını ve kömüre yöneldiğini söyleyen CHP Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu kentteki kömür bayilerini dolaşarak bilgi aldı.

Fiyatlardaki artışlar nedeniyle vatandaşların kömür alamayacaklarını söyleyen Çavuşoğlu, “Bir an önce kış fonu kurularak vatandaşlara destek verilmeli” diye konuştu.

BİN LİRAYDI 3 BİN LİRA OLDU

İşletmecilerden kömür sektörünün sorunlarını dinleyen Çavuşoğlu, “Geçen yıl 800 liraya satılan yerli kömür bu yıl bin 700 lira oldu. Tonu bin liraya satılan itham kömür 3 bin lira olmuş durumda. 14 milyon insanımız açlık sınırında. Bu insanların çocukları sefalet içinde yaşıyor. Enerji faturasını ödeyemeyen 5 milyon hane var. Bu duruma uzaktan bakamayız. İnsanımızın haysiyeti söz konusudur. Vatandaşımız kömüre gelen zamlardan, bayilerimiz de kömür bulamamaktan şikayetçi. Bunun tek nedeni hükümetin çözümden uzak öngörüsüz politikalarıdır” diye konuştu.

“ODUN FİYATLARINDA YÜZDE 100'LÜK ARTIŞ OLDU”

Odun fiyatlarında yüzde 100'ün üzerinde artış yaşandığını belirten Çavuşoğlu, “Geçtiğimiz yıl tonu 700 TL'den satılan odunun tonu bu yıl bin 600 TL olmuş. Her şeyden önce kara kış fonunu kurarak vatandaşlarımıza kış ayları için destek verilmeli. Elektrik faturalarındaki KDV kış boyunca kaldırılmalı. Sadece TRT fonunun kaldırılması bile tek başına yüzde 20 oranında bir indirimin sağlanmasına neden olacaktır. Yine doğal gaz ve mutfak tüpündeki ÖTV ve KDV’yi hemen kaldırmalı, elektrik ve ısınmada düşük gelirliler lehine kademeli tarifeli sisteme geçilerek vatandaşlarımızın daha ağır bir fatura ödemesi önlenmeli” ifadelerini kullandı.

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