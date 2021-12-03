CHP’li Gürer’den Bakan Dönmez’e kış saati tepkisi: Verdiği rakamlar TÜİK’in rakamlarına benziyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, elektrik enerjisinin; 20 yıl önce maliyetin düşürülüp, hizmet kalitesin artırılması amacıyla özelleştirildiğini ancak gelinen noktada son 3 yılda yüzde 100’den fazla zam gelen elektrik tüketiminin ucuzlamadığını, kamu mallarının satıldığını ve gelirlerinin yok edildiğini söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın sabit saat uygulamasını savunurken ‘tasarruftan’ bahsetmesini de eleştiren Gürer, “Bakanın rakamlarına baktığınız zaman TÜİK'in verdiği rakamlara benziyor” dedi.

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de elektrik üretim ve dağıtımı ile her geçen ay kabararak gelen elektrik faturalarını gündeme taşıdı.

“ELEKTRİK UCUZLAMADIĞI GİBİ KAMU MALLARI DA SATILDI”

Özelleştirmenin ardından geçen 20 yıldan sonra gelinen noktayı da özetleyen Gürer, şöyle konuştu:

* Elektrik ucuzlamadı, kamu malları satıldı, gelirleri yok edildi, faturalar kabardı, son üç yılda yüzde 100’den fazla elektriğe zam geldi. Elektrik faturalarının güvence bedelleri dahi nakde çevrildi ve vatandaş elektrik kullanmakta tedirginlik yaşar duruma geldi.

* Çoğu iş yerinde kış koşullarında hava kararmak üzereyken dahi ne yazık ki evde de, iş yerinde de artık eller elektrik düğmesine gitmeye korkuyor çünkü faturalar o kadar kabarık geliyor ki vatandaş ne yapacağını bu konuda şaşırmış durumda.

“FATURALARDAN VERGİ VE FON KESİNTİLERİ DÜŞÜRÜLMELİ”

Elektrik arzında yaşanan sorunların farklı bölgelerde devam ettiğine değinen Gürer, elektrik faturalarının bir an önce vergisinin ve fonlarının düşürülüp bir iyileştirme sağlanması gerektiğini belirtti.

“ENERJİ BAKANI’NIN VERDİĞİ RAKAMLAR TÜİK'İN VERDİĞİ RAKAMLARA BENZİYOR”

TBMM'deki konuşmasında sokak lambalarının sabahları 30 dakika erken, akşamları 15 dakika geç söndürülmesi için Bakanlıktan şirketlere gönderilen talimata değinen ve sokakların karanlığa teslim edildiğini söyleyen Gürer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın, sabit saat uygulamasını savunurken ‘tasarruftan' bahsetmesini eleştirdi.

Gürer, şunları belirtti:

* Bakan, tasarruftan bahsediyor ve rakamlar veriyor. Bakanın rakamlarına baktığınız zaman TÜİK’in verdiği rakamlara benziyor çünkü şu anda çocuklar erken saatte kalktığı için hanelerde mecbur elektrik lambaları yakılmak zorunda, hanelerin giderleri artıyor. Buna da bir çözüm üretmişler, şirketlere yazı göndermişler,

* ‘Otuz dakika önce sokak lambalarını söndürün, on beş dakika da akşamları geç yakın.' diyorlar. Böylece sokakları da karanlığa terk ediyorlar, buralarda da olumsuzlukların yaşanma olasılığı var.

“SABİT SAAT UYGULAMASI ÇOCUKLARIN PSİKOLOJİSİNİ BOZDU”

Yaz-kış uygulamasının mutlak suretle sağlanması gerektiğine vurgu yapan Gürer, “Çünkü çocukların da psikolojisi bozuldu. Karanlıkta okul yoluna çıkıyorlar“ dedi.

“SULAMA SUYU ELEKTRİK FATURASI KABARDI”

Gürer konuşmasında sulama suyu faturalarında artış ve kayıp kaçakların vatandaşa ‘yüklenmesine' de değindi. Gürer, şu ifadeleri kullandı:

* Sulama suyunun elektrik faturaları özellikle kuraklık ve yaz dönemlerinde o kadar kabarıyor ki çiftçiler neredeyse tarladaki ürünlerinin tutarı kadar elektrik faturası ödemek zorunda kalıyorlar. Bunun da yarattığı ciddi bir mağduriyet var.

* Keza kayıp kaçaklarla ilgili bedeli, kamudayken kamu karşılıyordu, özelleştikten sonra firmalar, şirketler bunu karşılamadı. Ne oldu? Adalet ve Kalkınma Partisi bir çözüm üretti, kayıp kaçak bedelini de vatandaştan almayla ilgili bir düzenleme yaptı, onu da vatandaştan alır hale geldi ve şirketlerin bu konuda fedakarlık yapması yerine vatandaştan gene fedakarlık beklendi ve süreç öyle devam ediyor.

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