CHP’li Özel’den KİT Komisyonu’na Ziraat ve Halk Bankası başvurusu

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, Sayıştay Kanunu'nun ihtisas komisyonlarına tanıdığı yetkiyi anımsatarak, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanı'na yazılı başvuruda bulundu. Kamuoyunda Demirören Medya'ya verilen kredilerle gündeme gelen, takibe düşen kredilerde siyasi etkilerle hareket edilip edilmediğinin açığa çıkarılması ve kamu bankalarının kötü yönetiminin sebeplerinin tespit edilmesi amacıyla Ziraat Bankası ve Halkbankası'na yönelik özel denetim talep edilmesi çağrısında bulundu.

CHP'li Özel, KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş'a yaptığı yazılı başvuruda, 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri İle Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunla KİT Komisyonu'na denetleme yükümlülüğü verildiğini anımsattı.

Özel, “Kamu bankalarından Ziraat Bankası ve Halkbankası, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu'nda denetime tabi iktisadi devlet teşekküllerindendir. ‘Çiftçilere kolaylık sağlamak ve tarımın gelişmesine yardımcı olmak için' kurulan Ziraat Bankası ile ‘Küçük esnaf ve sanatkarların desteklenmesi ve halk bankacılığının geliştirilmesi' doğrultusunda kurulan Halkbankası, maalesef kuruluş ilkelerinden sapmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesinde iktidar partisinin siyasi saiklerle hareket etmesinden de kaynaklı olarak kamu bankalarının kötü yönetildiği ortadadır. Her ne kadar kamuoyu, Doğan Medya Holding'in el değiştirmesi sürecinde Demirören Medya tarafından alınan 750 milyon dolarlık krediyle meşgul olsa da durum çok daha vahimdir. KİT Komisyonu'na sunulan Sayıştay raporlarında da görüleceği üzere kredilerin geri ödemesinde ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Ziraat Bankası'na ilişkin verilere bakıldığında bankanın riskli görerek izlemeye aldığı kredilerin 29,5 milyar TL'ye, vadesi aştığı için takibe alınan kredilerin ise 12,6 milyar TL'ye ulaştığı belirtilmektedir. Halkbankası'na ilişkin verilerde de önceki yıllara kıyasla ciddi artışlar yaşanmaktadır” ifadesini kullandı.

Sayıştay Kanunu'nun “Türkiye Büyük Millet Meclisinden gelen denetim talepleri” başlıklı 45'inci maddesini anımsatan Özel, şunları kaydetti:

“EKONOMİNİN İÇİNDE BULUNDUĞU DARBOĞAZ DERİNLEŞİRSE, 84 MİLYON OLUMSUZ ETKİLENECEK”

“Kamu bankalarının içine düştüğü durumun Parlamento ve kamuoyundan saklanıyor olması kabul edilemez. Bu nedenle Parlamento, bu konuda Sayıştay'dan sınırlı bir özel denetim talep etmek durumundadır. Türkiye'de ekonominin kötü yönetilmesinden kaynaklı olarak içine girilen kriz, yoksulluğu, işsizliği ve enflasyonu artırmakta, açlık sınırı altında hayatını idame ettirmek durumunda kalan yurttaşlarımızın sayısı çoğalmaktadır.

Kamu bankalarının kötü yönetiminden kaynaklı olarak ekonominin içinde bulunduğu darboğaz derinleşirse, bu durumdan 84 milyon birlikte ve olumsuz biçimde etkilenecektir. Sayıştay'ın Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu'na sunduğu raporların içerik olarak yeterli olmadığından hareketle, Sayıştay Kanunu'nca ihtisas komisyonlarına tanınan yetki çerçevesinde Sayıştay'dan Ziraat Bankası ve Halkbankası'nın kullandırdığı kredilerde takibe düşme oranlarındaki artışın nedenlerinin ortaya konması, 1 milyon TL'nin üzerinde olan ve takibe düşen kredilerde siyasi etkilerle hareket edilip edilmediğini açığa çıkarabilecek, kamu bankalarının kötü yönetiminin sebeplerini gözler önüne serecek bir denetim talep etmenizi önermekteyiz.”

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