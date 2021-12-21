CHP’li Özkoç: Parası olmayanlar, parası olanların faizini ödeyecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın dün açıkladığı dövize endeksli mevduat planına tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “İktidar dolar - euro - faiz derken, yine olan parası olmayana oldu. Parası olmayanlar, parası olanların faizini ödeyecek” dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın dün açıkladığı dövize endeksli mevduat planının ardından Dolar/TL kurunda sert düşüş yaşandı.

“YOKSULLUĞU BİTİRECEĞİZ”

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan CHP'li Engin Özkoç, “İktidar dolar – euro – faiz derken, yine olan parası olmayana oldu. Parası olmayanlar, parası olanların faizini ödeyecekler. Bu düzeni bitireceğiz! Yoksulluğu bitireceğiz!” ifadelerini kullandı.

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