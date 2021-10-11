CHP’li Öztrak: 2023’ün somut vaatleri şimdiden yalan oldu

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın "Artık hedeflerinin çoğuna ulaştığımız ve menziline yaklaştığımız 2023 vizyonumuzu yeni ve daha büyük adımlarla tahkim ettiğimiz bir döneme girdik” sözlerine tepki gösterdi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası ulusa sesleniş konuşmasını yaptığı sırada dolar 9 TL'yi aştı.

“SORUMLULUKTAN KAÇMANIN SONUÇLARINDAN KAÇAMAZSINIZ”

Bu gelişmenin Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun “TL’deki kaybı sadece faiz indirimi ile ilişkilendirmek doğru değil” sözlerini sarf ettiği gün yaşanmasına dikkat çeken CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Sorumluluklarınızdan belki kaçabilirsiniz. Ama sorumluluktan kaçmanın sonuçlarından kaçamazsınız” dedi.

MANİLİ YORUMDA BULUNDU

Yaşanan gelişmeyi bir de mani ile yorumlayan Faik Öztrak, “Söyledin onca yalan. Her yeri ettin talan. Şimdi arta kalan, koca bir hiç oldu” ifadelerini paylaşarak, “Erdoğan'ı kabine sonrasında dinleyince, bilinen bu mani akıllara geldi” dedi.

“2023'ÜN SOMUT VAATLERİ ŞİMDİDEN YALAN OLDU”

Öztrak, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

* Erdoğan, “Artık hedeflerinin çoğuna ulaştığımız ve menziline yaklaştığımız 2023 vizyonumuzu yeni ve daha büyük adımlarla tahkim ettiğimiz bir döneme girdik” dedi. Ardından da 2053'e göndermeler yaptı.

* 2053'e kim öle kim kala… Ama şunun şurasında 2023'e 1,5 yıldan az bir süre kaldı. 2023'ün somut vaatleri şimdiden yalan oldu. Bu vaatlerin yalan olduğunu da, Erdoğan'ın imza attığı Orta Vadeli Program (OVP) cümle âleme ilan etti.

* Erdoğan 2023 için 2 trilyon dolar milli gelir vaat etti. Şimdi imzaladığı OVP 'de milli gelirin ancak 925 milyar dolar olabileceğini itiraf etti.

* Erdoğan 2023’de kişi başına geliri 25 bin dolar yapacağını vaat etti. Şimdi olsa olsa bunun 10 bin 713 dolar olabileceğini itiraf etti.

* Erdoğan 2023’de 500 milyar dolarlık ihracat vaat etti. Şimdi imzaladığı OVP ile ihracatın 242 milyar dolarda kalacağını itiraf etti.

“VERDİĞİ VAATLERİN ALTINDA EZİM EZİM EZİLDİ”

* Erdoğan 2023 için millete yüzde 5 işsizlik vaat etti. Şimdi imza attığı OVP ile işsizliğin, o da en iyi ihtimalle, yüzde 11,4 olacağını itiraf etti.

* Erdoğan, 2023'ün gelir ve ihracat vaatlerini yüzde 50'den fazla ıskonto etti. İşsizlik vaadini ise ikiye katladı. Yani Erdoğan, 2023 için verdiği vaatlerin altında ezim ezim ezildiğini, kendi imzasıyla kabul etti.

“2053'E MASAL YAZMAYI BIRAKIN, MİLLETİN ÖNÜNE SANDIĞI GETİRİN”

Açıklamalarını erken seçim çağrısıyla sonlandıran Öztrak, şu ifadeleri kullandı:

* Artık zaman mavra yapacak zaman değil. Dolar 9 lirayı aşarken, 2053'e masal yazmayı bırakın. Beceriksizliğiniz için, milletten samimi bir özür dileyin.

* Ve artık milletin zamanını daha fazla çalmadan, ufkunu daha çok karartmadan, sandığı bir an evvel milletin önüne getirin.

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