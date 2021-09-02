CHP’li Sarıbal: Çerezlik ayçiçeği fiyatı yüzde 50 düştü

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, çerezlik ayçiçeği fiyatındaki düşüşe dikkat çekerek, “Mazot, gübre, ilaç, tohum, elektrik, sulama gideri gibi girdiler ortalama yüzde 100’e yakın artarken çerezlik ayçiçeğinin fiyatı geçen yıla göre yüzde 50’ye yakın düştü. Bu şartlar altında çiftçi nasıl üretmeye devam etsin?" diye sordu.

Halil ATAŞ

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Türkiye’nin çerezlik ayçiçeği üretiminin önemli merkezlerinden olan Bursa’nın İnegöl ilçesi Kulaca Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ziyaret ederek sorunları dinleyen CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, çiftçinin artan girdi maliyetleri altında ezildiğini, buna rağmen ürünlerinin para etmediğini, geçen yıl kilosu 14 -15 liradan satılan İnegöl Alası ayçekirdeği fiyatının bu yıl 7 liraya kadar düştüğünü kaydetti.

“İTHALAT ÇİFTÇİYİ PERİŞAN ETTİ”

İthalatın çiftçiyi perişan ettiğini söyleyen CHP’li Sarıbal şöyle konuştu:

* Mazot, gübre, ilaç, tohum, elektrik, sulama gideri gibi girdiler ortalama yüzde 100'e yakın artarken çerezlik ayçiçeğinin fiyatı geçen yıla göre yüzde 50'ye yakın düştü. Bu şartlar altında çiftçi nasıl üretmeye devam etsin?

* Ayçiçeği fiyatının yüzde 50 düşmesi olacak iş değil. Burada bir yanlış var. Çiftçi artan maliyetlere rağmen masrafını yaptı, üretti. Çiftçi şimdi perişan.

* İnegöl Alası özgün bir çeşit. Bu çekirdek neden bu duruma düşüyor? Bunun tek nedeni uygulanan ithalatçı politikalar. Son 3 yılda ortalama 90 bin ton çerezlik ayçiçeği ithalatı yapıldı. Son 19 yılda ise 670 bin ton çerezlik ayçiçeği ithalatına 600 milyon dolar para ödendi.

* Sadece bu yılın ilk 7 ayında 51 milyon dolarlık ithalat yapıldı. İthalata bunca para verilirken, bizim çiftçimiz geçen yılın altında bir fiyata ürününü satmaya mahkum ediliyor. Bu sürdürülebilir bir durum değil.

* Bu politikalar devam ederse ülkemizin ve Bursa'nın bu özgün ürünü İnegöl Alasını kaybedeceğiz. Çiftçimizi ve İnegöl Alasını korumamız gerekiyor.

“TMO VE TARIM KREDİ DEVREYE GİRSİN”

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) ve Tarım Kredi Kooperatifi’nin devreye girerek alım yapması ve çiftçiyi koruması gerektiğini vurgulayan Sarıbal, “İthalatın da ya tamamen durdurulması veya gümrük vergilerinin yükseltilmesi gerekir. Aksi takdirde, çiftçi üretimden iyice uzaklaşacak. Zaten üretimimiz bize yetmiyor, çiftçi de üretimden uzaklaşınca ithalat kapısı sonuna kadar açılacak, ülkenin kaynakları yabancı şirketlere akıtılacak” diye konuştu.