Çiftçi 200 milyar TL’yi aşan borçla icralık

Türkiye’de çiftçi ağır bir borç yükü içinde yapılandırmanın son günü olan 31 Ekim sonrasını kara kara düşünüyor. Borcu ödeme gücünü aşan çiftçi çaresiz.

Özlem Ermiş BEYHAN

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Türkiye'de çiftçiler borç yükü altında icra ve haciz tehdidi ile kabus dolu bir dönem yaşıyor. Tarım Kredi'ye borcu biriken, büyük hayal kırıklığı yaratan yapılandırmada ise yüzde 30'luk peşinatı ödeyemeyecek durumda olan çiftçiler son gün olan 31 Ekim'i korku ile bekliyor. Bir çiftçi, “Tarım Kredi 500 yeni market açmak için görevlendirildi, onlara para lazım. İcralar gelmeye başladı bile” derken bir diğeri tek çaresinin tarlasını satmak olduğunu söyledi. CHP Bursa Milletvekili ve Tarımdan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal, 2002 yılında 2.6 milyon çiftçinin bankalara olan borcunun 2.4 milyar lira olduğunu, bugün borcun 200 milyarı aştığını belirtti. “Bugün çiftçimiz tarım kredi kooperatiflerine borçlarını ödeyemediğinden, yapılandırma yapmak zorunda kalıyorsa, bunun nedeni karar vericilerin ballı maaşlarını ödemek için kooperatif yönetiminin uyguladığı tefeci faizleridir” ifadesini kullanan Sarıbal şu bilgileri verdi:

KREDİ DESTEĞİ AŞTI

“Bugün geldiğimiz noktada bankalara 149 milyar, tarım kredi kooperatifine 10 milyar ve serbest piyasaya olan borçlarla birlikte 200 milyarı aşan bir borç yükü çiftçimizin sırtındaki kamburdur. Çiftçilerimizin borcu yılbaşından bugüne 20 milyar, geçen yılın ağustos ayından bugüne 27 milyar lira arttı. Düşünün bir ülkede çiftçiye verilen 22 milyar lira desteğin üzerinde bir kredi kullanımı varsa o çiftçi bitmiş demektir.”

ÇİFTÇİNİN SIRTINDAKİ BORÇ AKP İKTİDARINDA 62 KAT ARTTI

“Çiftçimiz bugün kredilerini takla attırarak hayatta kalıyor. Tarım alanlarımız azalıyor, çiftçi tarlasını, üretimi bırakmak zorunda kalıyor. Bur durum sürdürülemez” diyen Sarıbal, 2002 yılından 2021 ağustos sonuna kadar çiftçinin borcunun 62 kat arttığına vurgu yaptı. Sarıbal, “Çiftçinin borç yükünü AKP çözemez, çünkü öyle bir derdi yok. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi iktidarımızın ilk bir haftasında borcun faizlerini silerek, gelirlerine göre yeniden yapılandıracağız” diye konuştu.