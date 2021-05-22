Çiftçi isyan etti: Böyle hakkımı nasıl helal edeyim?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirdiği tarım komisyonu üyeleri İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ve Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, Denizli'de çiftçilerle buluştu.

Milletvekillerine CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ile İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu eşlik etti.

Kuruyan Büyük Menderes nehrini inceleyen, bölgedeki üreticilerle bir araya gelen milletvekilleri kuraklığın yanı sıra mevcut suyun da adil kullanılmadığını tespit etti.

Acıpayam, Baklan, Çal, Çardak, Bozkurt, Çivril ve Honaz ilçelerinde köylünün derdini dinleyen CHP Tarım Komisyonu üyesi milletvekilleri talepleri not etti.

“BİR ÜMİT SU BEKLİYORUZ, BORÇLU OLMAYAN ÇİFTÇİ YOK”

Çal'ın Dayılar Köyü’nde bir üretici göletlerde suyun tutulması nedeniyle Büyük Menderes nehrinde su kalmadığını ve bu nedenle sulama yapamadıklarını belirterek; “Yağmur yağarsa 2 kere sulama yapabileceğimiz söylendi. Ama hâlâ sulama yapamadık. Geçen yıl parasını ödediğimiz halde sulama yapamamış, ürünlerimiz tarlada kalmıştı. Bu yıl da bir ümit su verilir diye bekliyoruz. Ürün kaldıramıyoruz ama bankalar alacaklarını istiyor. Borçlu olmayan çiftçi yok” diye konuştu.

“BİR TEK YAĞMUR BEDAVA, HAKKIMI NASIL HELAL EDEYİM”

Baklan'ın Konak köyünde bir üretici yüksek mazot ve gübre fiyatlarından şikâyet etti. Üretici; “Sadece yağmurdan para almıyorlar. Birkaç güne kadar yağmur yağarsa bazı ürünlerimizi az zararla kurtarma şansımız var. Menderes’in suyu Afyon’a gidiyor, Baklan Ovası kuraklıktan yanıyor” diye konuştu.

Çivril'de bir üretici Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helallik istemesine göndermede bulunarak; “Mahsulümüz tarlada. Geçen yıl hasat ettiğim 10 ton ayçekirdeği evde duruyor, alıcı yok. Mazot 7 Lira, gübre 250 TL olmuş, banka borcumu ödeyemediğim için icraya veriyor. Ben hakkımı nasıl helal edeyim” ifadelerini kullandı.

ACIPAYAM'DA BARAJ, BOZKURT'TA KURAKLIK İSYANI

CHP heyetinin Acıpayam'da sorunlarını dinlediği bir çiftçi; “Su akıyor ama tutulmuyor. Buraya baraj yapılması lazım. Her seçim döneminde baraj yapılacak deniyor. Seçim vaadinden öteye gitmiyor. Ekmeğimiz için çalışıyoruz ama karşılığını alamıyoruz” diye konuştu. Bozkurt ve Çardak'ta köylüler, zararlarının telafisi için destek istedi.

Karaca, “Çiftçi tarlasına su beklerken, ürünler heba olurken, su pompaları atıl olarak bekliyor, su yönetimi yok, liyakat yok, su parasını yatırmasına rağmen çiftçimiz su alamadıklarını belirtiyor. Su var, su yönetimi yok” diye konuştu.

Komisyon üyeleri Denizli'de üreticilerin durumunu bir rapora dönüştürerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sunacak.

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