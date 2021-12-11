Çiftçi isyan etti: Üreterek batmak böyle bir şey

Çanakkaleli sebze üreticisi Cavit Ak bir video ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi. Tarlada çürüyen 400 ton domatesi gösteren üretici, “Çalışarak, üreterek batmak böyle bir şey. Sizin sözünüzü dinleyip ektik. Sonuç bu” diye isyan etti.

Selami AYDIN

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Çanakkale'de merkeze bağlı Dümrek Köyü’nde sebze üreticiliği yapan Cavit Ak, çektiği bir video ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

Çürümeye terk ettiği domateslerinin başında bir video hazırlayan Ak, “Sayın cumhurbaşkanım! Ben tarımla uğraşan bir vatandaşım. Demiştiniz ya, ‘ekilmedik bir karış yer kalmasın’ diye… Sizin sözünüzü dinledik, ektik. Sonuç bu. Şu domates markette 10 lira. Dalında 70 kuruş soran yok. Çalışarak, üreterek batmak böyle bir şey” diye konuştu.

‘ŞU REZİLLİĞİ GÖRÜYOR MUSUNUZ?’

Ekili alanın 40 dönüm olduğunu belirten Ak, “Burası 40 dönüm. Görüyor musunuz şu rezilliği? Günah bize günah. Bu insanlar üreterek batıyor. Ondan sonra deniliyor ki çiftçi klimalı motora biniyor, çiftçi iPhone kullanıyor…” ifadelerini kullandı.

Çürümeye terk edilen ürünü gösteren Ak, “Görebiliyor musunuz şu malı? Yazık, günah. Tarlada soran yok. 400 ton mal var şu anda, çürümeye terk ettik. Biz bunu satamazsak borcumuzu nasıl ödeyeceğiz?” dedi.

‘450 BİN TL MASRAF ETTİM, BİR KURUŞ KAZANAMADIM’

SÖZCÜ'ye konuşan Ak, sadece kendisinin değil, köyündeki diğer üreticilerin hatta Çanakkale bölgesindeki tüm üreticilerin aynı durumda olduğunu ifade etti ve şöyle devam etti:

“Bütün ürün kaldı, hasat yapamadık. Şu tarladan sadece 30 ton ürün satabildim. 70 kuruşa soran olmuyor. Bu ürünü toplamanın maliyeti bile daha fazla. Sadece benim köyüm değil. Tüm Çanakkale bölgesindeki üreticiler aynı durumda. Bu tarlaya 450 bin TL masraf ettim. İlacı, gübresi, fidesi… Bir kuruş kazanamadım. Geçen yıl bu zamanlar domates 7 liraydı. Şimdi soran yok.”

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