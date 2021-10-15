Çiftçi uyardı: Mevsim geldi gübre yok

Ağır sıkıntılara rağmen ayakta kalmaya çalışan çiftçilerden uyarı daha geldi. Buğday ve arpa ekimi için gübre tedarikinde sıkıntılar başladığını kaydeden Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, "Yeterli miktarda gübre ithalatı yapılarak makul fiyatlarda hasat vadeli olarak çiftçimize acilen dağıtılmalıdır" dedi.

Sozcu.com.tr

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Gittikçe daha da ağırlaşan üretim maliyetlerinin yanında, ürünlerinden hakettiklerini kazanamayan çiftçiler ayakta kalma mücadelesi veriyor. Tohumdan, mazot zamlarına, yanlış politikalardan kuraklığa kadar çok çeşitli sorunlarla boğuşan çiftçiler şimdi de gübre kriziyle karşı karşıya…

Stratejik öneme sahip iki önemli kışlık ürün olan buğday ve arpanın ekim mevsiminin yaklaştığını kaydeden Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, “Çiftçilerimizin gübre ve tohumluk tedarikine başladığı şu günlerde dünya ile paralel olarak hammadde ve lojistik imkanlarındaki zorluklar nedeniyle fiyatların aşırı artmasının ardından şimdi de gübre tedarikinde sıkıntılar başladı” dedi.

Doğru özetle şu tespit ve değerlendirmelerde bulundu:

Ticaret Bakanlığı'nın gübre ihracatını kayıt altına alarak kısıtlama önlemi alması doğru bir adım olmasına rağmen tek başına yetersiz olacaktır çünkü kimyevi gübre ve hammaddesinde ülkemiz yüzde 96 oranında yurt dışına bağımlıdır.

Vakit bu kadar daralmışken hiç olmazsa yaklaşan buğday ve arpa ekimi için yeterli miktarda gübre ithalatı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılarak makul fiyatlarda hasat vadeli olarak çiftçimize acilen dağıtılmalıdır.

“DOĞA BEKLEMEZ, TOHUMUN TOPRAKLA BULUŞMA ZAMANI”

Yem maliyetlerini düşürmek için arpa ve mısır ithalatı yaparak daha düşük fiyata piyasada satan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yaptığı gibi piyasalara gübre ithalatı yapılarak müdahale edilmeli ve çiftçi gübresiz bırakılmamalı, doğanın bekleyemeyeceği, tohumun toprakla buluşmasının bir zamanı olduğu unutulmamalıdır.

Ülkemizin gıda güvenliği ve sürdürülebilirliği için büyük devlet olmanın gereği yapılarak, ileride daha büyük faturalarla karşılaşmamak için buğday ve arpa üreticilerimize destek olunmasını talep ediyoruz.

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