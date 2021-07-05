‘Çiftçiler endişeli, haciz yine kapıda’

TBMM'de geçtiğimiz Nisan ayında borç yükü altında ezilen çiftçiler için torba yasa geçmiş, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarına yapılandırma getirilmişti. Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının yapılandırması içinde son başvuru süresi 31 temmuz olarak belirtilmişti.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen konuyla ilgili yaptığı açıklamada, borçların yapılandırmasına ilişkin başvuru süresinin bitmesine az bir zaman kaldığını, ancak çiftçinin yapılandırma için ödemesi gereken peşinatının olmadığını ifade etti.

“ÇİFTÇİYE FAİZ YÜKÜ DAYATAN BİR YAPILANDIRMA OLDU”

CHP'li Başevirgen, çiftçinin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarına getirilen yapılandırmayla ilgili başvuru şartlarının ağır olduğunun altını çizerek, yapılandırma için uygulanacak olan faiz oranlarının yüzde 12 ile 18 arasında değiştiğini dile getirdi.

CHP'li Başevirgen yaptığı açıklamada, çiftçinin mağduriyetinin giderilmesi noktasında çeşitli çözüm yolları önerdiklerini hatırlatarak, “Teklifin komisyon ve genel kurul görüşmelerinde defalarca dile getirdik. Yüzde 30’u peşin ödemek şartıyla, faizinde hiçbir indirim olmadan, çiftçiye faiz yükü dayatan bir yapılandırma oldu. Çiftçinin yüzde 30’unu peşin ödeyecek parası olsa yapılandırmaya zaten gerek kalmazdı. Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası’na olan borçların faizlerinin silinip anaparanın beş eşit parçaya bölünmesi gibi bir yapılandırma istedik, ama iktidar taleplere kulak tıkadı” ifadelerini kullandı.

“ÇİFTÇİ BU PEŞİNATI ÖDEYEMEZ”

2002 yılından beri çiftçinin gelirinin 8 kat, buna karşılık borcunun ise 63 kat arttığını söyleyen CHP'li Başevirgen açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Çiftçinin borcu 205 milyar lirayı aştı. Bu borcun 146.6 milyar lirası bankalara. Mazot ve gübre masrafından çiftçi belini doğrultamıyor. Yem, ilaç masrafından hayvancılık yapanın yüzü gülmüyor. Köylü hayvanını, tarlasını satıp şehre göçüyor. Tarımı sürdürmek isteyenler de borcu borçla kapatıyor. Yıllardır süregelen yanlış tarım politikalarına ek olarak kuraklık nedeniyle yaşanabilecek üretim düşüklüğü de göz önüne alındığında, ürettiği para etmeyen ve her fırsatta ithalat sopasıyla terbiye edilen çiftçiler, tarımsal gereçlerini, traktörlerini ya da tarlalarını satmadan yapılandırma peşinatını bile ödeyemez haldeler.”

“ÇİFTÇİLER ENDİŞELİ, HACİZ YİNE KAPIDA”

Yeni düzenleme ile yapılandırılan borçların tamamı ödenmeden çiftçiye yeni kredi de verilmeyeceğinin altını çizen CHP'li Başevirgen, peşinatını ödeyemeyen çiftçiye yine icra geleceğinin dile getirdi. CHP'li Başevirgen açıklamasında şöyle konuştu;

*Peşinatı bulamayan çiftçinin neyi var neyi yoksa haczedilecek. Düzenlemede, ‘Yapılandırmadan faydalanan borçlunun yapılandırma taksitlerinden birini vade tarihinden itibaren en geç 90 gün içerisinde ödememesi ya da eksik ödenmesi halinde icra taahhüdünden dolayı durdurulan icra dosyalarının takip ve tahsiline devam edilmesi, icra takibi başlatılmayanlar hakkında da derhal icra takibi başlatılması sağlanacak' deniyor.

*Çiftçiler, kısa bir süreliğine icradan kurtulmuş gibi görünse de uzun vadede yine aynı sorunla karşı karşıya kalacaklar. Yanlış tarım politikaları ve ithalat tarımı bitirdi. İthalat baronları zengin olurken ürünü elinde kalan çiftçi battı. Çiftçinin bankası olan Ziraat Bankası ise çiftçisine destek olmak yerine medya patronlarına adeta hibe gibi milyon dolarlık krediler sağladı.

*Geri ödemesini bile yapmayan bu patronlara yasal takip başlatmayan çiftçinin bankası, söz konusu çiftçinin borcu olunca, 20 bin liralık borç için traktör haczediyor. Çiftçi ve üreticinin dayanacak gücü kalmadı.

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