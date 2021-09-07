Çiftçilerin traktörleri artık haczedilmesin

Traktörlerine el konulan çiftçi sayısı artınca, CHP hacizlerin önlenmesi için Meclis’e yasa teklifi verdi. Teklifle, hacizlerin önlenmesinin yasayla güvence altına alınması hedefleniyor.

Veli TOPRAK

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Son zamanlarda kredi borçlarını ödeyemedikleri gerekçesiyle çiftçilerin traktörünü ve tarım araçlarını haczedip götürme bir Türkiye klasiği haline geldi. Bunun üzerine CHP'nin hukukçu vekili Mahmut Tanal, traktör haczinin engellenmesi amacıyla Meclis'e kanun teklifi verdi. Eğer teklif yasalaşırsa, çiftçinin traktör başta olmak üzere tarım araç ve gereçlerinin haczine karşı yasal güvence getirilecek.

2004 Sayılı İcra İflas Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin gerekçesinde, ülkemizde çiftçilerin yaşadığı sorunların günden güne arttığı ve içinden çıkılması zor bir hale dönüştüğü belirtildi. Artan mazot ve gübre fiyatlarının, kuraklık ve su sorunu gibi birçok sorunun tarım sektörünü sekteye uğrattığının altı çizildi.

ÇİFTÇİ SAYISI AZALIYOR

Stratejik sektörler arasında ilk sıralarda yer alan tarımın tüm dünyayı kasıp kavuran COVID-19 salgını ile öneminin daha net anlaşıldığının vurgulandığı gerekçede, “Ekonomik nedenler sebebiyle son 18 yılda hem ekilen arazi büyüklüğü hem de çiftçi sayısı ciddi oranda azalmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, tarım sektöründe istihdam edilen kişi sayısı ise 2002'de 7 milyon 458 bin kişiyken, 2020 Şubat ayı itibarıyla 4 milyon 157 bin kişiye geriledi. Bu da son 18 yılda 3 milyon 301 bin daha az tarım çalışanı anlamına gelmektedir. Tüm bu veriler tarım sektöründe istihdam edilen kişi sayısının yüzde 44 azaldığı gibi acı bir gerçeği ortaya koymaktadır” denildi.

KANUNDA VAR

İcra İflas Kanunu'nun 82. maddesinin 4. fıkrasında “haczedilemeyen mallar” başlığı altında “Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve nakil vasıtaları ve diğer eklenti ve ziraat aletleri haczedilemez” deniyor. Ancak traktör açıkça yazmadığı için bu konuda sıkıntı yaşanıyor.

YARGITAY KARARLARI ÇİFTÇİLERİN LEHİNE

Yargıtay tarafından bu konuda çiftçiler lehine verilen birçok karar olduğu belirtilen gerekçede şöyle denildi:

“Yargıtay'ca verilen kararlarda ‘Traktör her ne kadar kanunda haczedilemeyen mallar arasında açıkça sayılmasa da, traktör ve eklentileri İİK Madde 82/4'de bahsedilen kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan çift hayvanları ve nakil vasıtaları kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, traktörün günümüz teknolojisinde tarım için en önemli araçların başında geldiği ve haczinin mümkün olmadığı' belirtiliyor. Hacizler ivedilikle kaldırılıp mağduriyetler giderilmelidir.”

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