Çiftçiye bedelsiz tohum verilsin

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Kuraklıktan etkilenen çiftçi borçlarını ödemekte zorlanıyor. Çiftçiye ücretsiz tohum verilmeli” dedi.

Veli TOPRAK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kuraklık nedeniyle 42 ildeki çiftçi hayal kırıklığı yaşadı. Beklediği verimi alamayan çiftçi şimdi nasıl ekim yapacağını düşünüyor. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kuraklık desteği konusunda çiftçinin ümitsiz olduğunu belirterek, “Kuraklıktan etkilenen çiftçi kredi ve piyasa borçlarını ödemekte zorlanıyor. Çiftçiye ücretsiz tohum verilmelidir, gübre fiyatlar mutlaka düşürülmelidir” dedi.

HASAR TESPİTİ YAPILMADI

Gürer, Niğde'nin kuraklıktan etkilenen köylerinde çiftçiler ile bir araya gelip, sorun ve taleplerini dinledi. Gürer'e, bu yıl kuraklık nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını aktaran çiftçiler, buğday, çavdar ve nohut ekimi yaptıklarını ancak kuraklık nedeniyle büyük verim kaybı yaşadıklarını anlattı.

Kuraklık yaşadıklarına dair dilekçelerini ilgili makamlara iletmelerine rağmen ekili alanlarda herhangi bir tespit çalışması yapılmadığını belirten üreticiler, tespit yapılmadığı için de çiftçiye dekar başına 100 TL olan kuraklık desteğinden yararlanıp, yararlanmayacaklarını bilmediklerini kaydettiler.

Tarladaki ürün faturaya yetmiyor

Gürer, “Girdi maliyetleri sürekli artıyor. Sadece gübre fiyatı yüzde 150 civarında arttı. Tohum, ilaç fiyatları katlıyor. Üretim yetersizliği ithalatı patlattı. Tarımsal sulamada kullanılan elektrik ücretleri sürekli artıyor. Tarladaki ürün bu faturayı ancak karşılar hale geldi” dedi.