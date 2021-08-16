Çin, artan konut fiyatlarına müdahale için 1,3 trilyon dolarlık zararı göze aldı

Çin, yüksek konut fiyatları ile mücadele için merkezi arazi satışlarını askıya aldı. Bu hamle Çin' 1,3 trilyon dolardan fazlaya mâl olabilir.

SOZCU.COM.TR

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Çin’in emlak piyasası, corona virüsünün sebep olduğu krizin ardından hızlı bir şekilde toparlandı ve aşırı ısınan piyasa finansal risklere ilişkin endişeleri tetikledi. Bu nedenle yetkililer, artan konut fiyatlarını dizginlemek için sektördeki kısıtlamaları artırdı.

Yapılan duyurulara göre Qingdao, Tianjin, Shenzhen ve Huizhou gibi şehirlerde merkezi arazi satışlarını askıya alındı.

Son olarak özel sermaye fonlarının gayrimenkul yatırımı yapmak için para toplamasını durduran Çinli düzenleyiciler merkezi arazi satışlarını da askıya aldı.

Bloomberg’e konuşan Şanghay merkezli E-house Çin Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü araştırma direktörü Yan Yuejin, “Hükümet, tıpkı ev satın alma kurallarında yaptığı gibi, arazi piyasasındaki boşlukları kapatıyor” dedi.

1,3 TRİLYON KAZANMIŞLARDI

Geçtiğimiz yıl yerel yönetimler, arazi satışlarından 1,3 trilyon dolardan fazla gelir sağlamıştı. Bu hamle, Çin’in yüksek konut fiyatları ile mücadele uğruna ciddi bir gelirden vazgeçmesi gerektiği anlamına gelecek.

1995 yılında ekonominin yüzde 5’ini oluşturan emlak sektörünün bugün ekonomideki payı yüzde 13’ü bulmuş durumda. Bu nedenle emlak fiyatlarını soğutmaya çalışan Çin hükümetinin oldukça dikkatli davranması gerekiyor.

Nomura Holdings analisti Stella Guo da, “Hükümet politikasının amacı, piyasa katılımcılarının ek kâr elde etmesine izin vermek yerine arazi ve konut fiyatlarını istikrara kavuşturmak” dedi.

“EKONOMİYİ CANLANDIRMAK İÇİN EMLAK SEKTÖRÜNÜ KULLANMAKTAN KAÇINACAĞIZ”

Çin Başbakan Yardımcısı Han Zheng de, hükümetin ekonomiyi canlandırmak için kısa vadeli bir araç olarak emlak sektörünü kullanmaktan kaçınacağını söyledi.

Çin, artan konut fiyatlarının önüne geçmek için Temmuz ayı başında hızlı konut fiyat artışlarının yaşandığı şehirlerde valilerin konut satışlarından sorumlu tutulacağını açıklamıştı.

Bu sırada, Çin’in konut fiyatlarının yükselmesini önlemek için aldığı önlemler etkisini göstermeye başladı.

Ulusal İstatistik Bürosu’nun Pazartesi günü açıkladığı verilere göre göre, büyük şehirlerde ev fiyatları Temmuz ayında altı ayın en düşük artışı gerçekleşti. Konut satışları Temmuz’da bir önceki aya göre yüzde 0.3 arttı.

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