Çin ekonomisine emlak ve pandemi darbesi

Çin ekonomisi, emlak piyasasındaki gerilemenin ve corona virüsü salgınının yeniden yükselmesinin etkisiyle Kasım ayında yavaşladı.

Sozcu.com.tr

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Çin ekonomisi Kasım ayında, emlak piyasasındaki gerileme ve tedarik sorunlarının etkisi ile yavaşladı.

Ulusal İstatistik Bürosu’nun Çarşamba günü açıkladığı verilere göre, Çin’in perakende satışları Kasım ayında beklentilerin altında kaldı. Kasım ayı perakende satışları, bir yıl öncesine göre yüzde 3,9 arttı. Beklenti yüzde 4,6 seviyesindeydi.

Restoran ve ikram hizmetleri sektöründe satışlar, yenilenen virüs salgınından dolayı insanların evlerinde kalmalarından dolayı yüzde 2,7 düştü.

Sanayi üretimi, Kasım ayında bir yıl öncesine göre yüzde 3,8 artarak anketin yüzde 3,6 olan beklentileri aştı.

Sabit sermaye yatırımlarındaki büyüme yılın ilk 11 ayında yüzde 5,2'ye, ilk 11 aylık döneminde yüzde 6'ya geriledi. Emlak yatırımları, Ocak-Ekim döneminde yüzde 7,2 artmıştı. Gerileme, finansman kurallarındaki sıkılığın sürmesi ve konut satışlarındaki güçlü düşüşün etkisi ile gerçekleşti.

PANDEMİ VE KONUT SEKTÖRÜ ETKİSİ

CNBC’nin aktarımına göre, Pinpoint Asset Management baş ekonomisti Zhiwei Zhang, yayımladığı bir bilgi notunda, “Ekonomi Kasım ayında oldukça zayıf kaldı” dedi. Zhang, iç tüketimdeki zayıflamayı, Çin’in corona virüsü kontrol altına almak için “sıfır tolerans” politikasına, emlak sektöründeki yavaşlamaya ve sıkı maliye politikasına bağladı.

Çin’de halihazırda ülkenin en büyük gayrimenkul şirketleri, borç krizi içerisinde bulunuyor.

Çinli yetkililer, bu dönemde ekonomik teşviklerden kaçındı ve diğer ülkelerde artan enflasyon ve daha sıkı para politikası karşısında daha ihtiyatlı adımlar attı.

Pekin yönetiminin “istikrarı” desteklemek için daha fazla krediyi kullanıma sunması ve emlak piyasasındaki kontrolleri gevşetmesi bekleniyor. Yetkililer geçen hafta “konutlar yaşamak içindir, spekülasyon için değil” şeklindeki temel duruşu ise sürdürdü.

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