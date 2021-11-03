Çin santrallerde kullanılan kömür miktarını azaltacak
Çin elektrik santrallerinde kilowatt başına kullanılan ortalama kömür miktarını 2025 yılına kadar azaltacak.
Çin, elektrik santrallerinde verimliliği artırmak ve sera gazı emisyonlarını azaltmak için üretim sırasında kullanılan ortalama kömür miktarını azaltmayı hedefliyor.
Çin’in ekonomik planlama teşkilatı Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC), elektrik santrallerinde kullanılan kömür miktarının 2025 yılına kadar kilowatt başına 300 grama indirilmesini istedi. Üretilen kilowatt elektrik başına 2020 yılında ortalama 305.5 gram, 2005 yılında ise 370 gramdı.
Isınma sektörü ve elektrik üretiminde ortaya çıkan karbon dioksit emisyonu (CO2), Çin’in gerçekleştirdiği karbon dioksit salımlarının yüzde 40’ını oluşturuyor. (REUTERS)