Çin’de bazı sebzeler etten daha pahalı hale geldi

Çin'de sebze fiyatları keskin bir şekilde yükseldi ve zaman zaman etten daha pahalı hale geldi. Fiyatlardaki artış, şiddetli yağışlardan ve enerji fiyatlarındaki artıştan kaynaklanıyor.

Sozcu.com.tr

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Son zamanlarda Çin’de sebze fiyatlarının zaman zaman etten bile daha yüksek hale gelmesi, ülkede gıda enflasyonu konusunda korkulara yol açıyor.

Fiyatlardaki keskin artışın nedeni, ekinleri yok eden şiddetli yağışlar ve elektrik fiyatlarını körükleyen kömür fiyatlarındaki artış, bunların sonucunda da seracılık ve ulaşım maliyeti artırıyor.

Bloomberg’in, Ticaret Bakanlığı verilerine dayandırdığı haberine göre, toptan sebzeler şubat ayından bu yana en yüksek seviyesinde. Bloomberg, karnabahar ve brokoli’nin yaklaşık yüzde 50 daha pahalı olduğunu, ıspanak fiyatlarının ise 22 Ekim’e kadar geçen dört haftalık dönemde yüzde 157 arttığını ekledi.

Ayrıca yine geçtiğimiz günlerde Pekin’deki Xinfadi toptan satış pazarında, yarım kilo marul veya ıspanak paketinin 8 yuan (1.25 dolar) kadar olduğunu belirtildi. Bu, domuz etinin 7 ila 10,5 Çin yuanı ve tavuk etinin 7 ila 10 Çin yuanı olan fiyatı ile neredeyse aynı.

Sebze fiyatlarındaki artış, sosyal medyada da gündemde. Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da kullanıcılar sebze yemeye devam edip edemeyeceklerine dair paylaşımlar yapıyorlar. Camille108 isimli kullanıcı “Vejetaryenliğin lüks bir yaşam tarzı olmasını beklemiyordum” yazdı.

Reuters’in haberine göre de Pekin şehir yetkilileri, kış mevsimine girerken enerji fiyatlarının daha yükseğe ulaşmaları konusunda uyardı.

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