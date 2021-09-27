Çin’de enerji krizi: Bazı bölgelere elektrik verilemedi, fabrikalarda üretim durdu

Avrupa'yı endişelendiren enerji krizi şimdi de Çin'e sıçradı. Ülkedeki enerji sorunları nedeniyle belli bölgelere elektrik verilemezken bazı fabrikalarda üretim durdu. Enerji krizinin Çin'in ekonomik büyümesini ve küresel tedarik zincirini tehdit edebileceği belirtiliyor.

Sozcu.com.tr

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Avrupa’da yaşanan enerji krizi, dünyanın en kalabalık ülkesi Çin’e sıçradı. Enerji krizi, ekonomik yavaşlamaya ve küresel tedarik zincirinde aksamalara sebep olabilir.

Kesintilere Pekin yönetiminin iklim değişikliği hedeflerine odaklanmasının ve karbon emisyonunu düşürme hedeflerinin neden olduğu belirtiliyor. Doğalgaz ve kömür fiyatlarında aşırı artışlar yaşandığına dikkat çeken uzmanlar enerji kısıtının Çin’in ekonomik büyümesinin önüne geçeceğinden endişeli.

Çin’in kuzeyinde pek çok şehir elektrik kesintileriyle uğraşırken, Avustralya’dan daha büyük bir ekonomiye sahip güneydeki bir sanayi merkezi olan Guangdong eyaletinde fabrikalarda büyük elektrik kesintileri uygulandı. Ayrıca eyalet yönetimi insanlardan evlerde doğal ışık kullanmalarını ve klima kullanımını sınırlamalarını istedi.

BÜYÜME TAHMİNLERİ DÜŞTÜ

Nomura Holdings ve China International Capital Cooperation (CICC) ekonomistleri büyüme tahminlerini elektrik kesintileri nedeniyle düşürdüler.

CICC ekonomistleri bir raporda, elektrik kesintilerinin Çin’in büyüme oranını üçüncü ve dördüncü çeyreklerde yüzde 0,1 ila 0,15 puan azaltacağını söyledi. Nomura ise Cuma günkü raporunda yıllık büyüme tahminini yüzde 8,2’den yüzde 7,7’ye indirdi.

Çin Komünist Partisi’nin resmi yayın organlarından Halkın Günlüğü’nde dün yayımlanan başyazıda, enerji kıtlığının Çinli tüketiciler için mal fiyatlarını yükseltebileceğini ve enflasyonu artırabileceği belirtildi.

Jilin eyaletinin yerel medyasına göre ise elektrik kesintilerinin mart ayına kadar sürmesi muhtemel.

DOĞALGAZ PİYASASINDA AGRESİF ADIMLAR

Ayrıca elektrik kesintilerinin yaşandığı ülkede doğalgaz ihracatı için de düğmeye basıldı. Dünyanın en büyük ithalatçılarından biri olan bu Çin’in sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatında Avrupalı rakiplerine kıyasla daha yüksek fiyat vermesi Avrupa’da endişeleri artırdı.

Çin’in Kasım-Mart döneminde teslim alınmak üzere, Avrupa fiyatının çok üzerinden en az 13 kargoluk LNG alımı yaptığı belirtildi. Çin’in doğalgaz piyasasındaki agresif hareketleri, sert bir kışa hazırlanan ve darboğaz yaşayan Avrupa’da endişelerin artmasına neden oldu.