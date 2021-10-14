Çin’de üretici enflasyonu zirveye ulaştı

Çin istatistik kurumunun yayımladığı verilere göre, üretici fiyatları eylülde geçen yıla göre yüzde 10.7 yükselerek verinin ilk kez yayımlanmaya başlandığı 1996'dan bu yana en büyük sıçramayı yaptı.

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Çin’in eylül ayı üretici fiyat endeksi (ÜFE), enerji sınırlamaları ve artan emtia fiyatlarının etkisiyle tarihteki en hızlı artışı kaydederek arz darboğazıyla baş etmeye çalışan işletmelerin üzerindeki baskının artmasına yol açtı.

Çin istatistik kurumunun yayımladığı verilere göre, üretici fiyatları eylülde geçen yıla göre yüzde 10.7 yükselerek verinin ilk kez yayımlanmaya başlandığı 1996’dan bu yana en büyük sıçramayı yaptı.

Reuters anketine katılan ekonomistler, ÜFE’nin ağustostaki yüzde 9.5’lik artışından sonra eylülde yüzde 10.5 artmasını bekliyorlardı.

SANAYİ ÜRETİMİ OLUMSUZ ETKİLENDİ

Çin’in temiz kaynaklardan elde edilen enerjiye geçişinden dolayı ülke genelinde giderek yayılan elektrik kesintileri sanayi talebini ve yüksek emtia fiyatlarını daha da artırarak başta Apple gibi büyük küresel markaların tedarikçilerinin de olduğu birçok fabrikanın üretimini durdurmasına yol açtı.

Elektrik kesintileri çimento, çelik, alüminyum sanayilerindeki üretimi olumsuz etkilerken, kamu hizmetleri sağlayan şirketlerse Covid-19 salgını sonrasındaki artan talebe yetişmekte zorlandı.

TÜFE EYLÜLDE YILLIK YÜZDE 0,7 YÜKSELDİ

Kurumun verilerine göre Çin’in eylül ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bir önceki yıla göre yüzde 0.7 yükseldi. Reuters anketine katılan ekonomistler TÜFE artışının yüzde 0.9 olacağını tahmin etmişlerdi. Ağustostaki TÜFE yüzde 0.8’di.

Çin’in TÜFE’sindeki önemli kalemlerden biri olan domuz eti fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 46.9 geriledi.

Çin, ülkedeki tüketilen temel gıdalardan olan etin fiyatını düşük tutmak için için domuz eti satın almaktaydı.

Çekirdek enflasyon ise ağustosta ılımlı bir artış gösterdikten sonra eylülde yüzde 1.2 arttı. (REUTERS)



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